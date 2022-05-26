السنغال: منظمة اليونيسف تعرب عن حزنها العميق لوفاة ما لا يقل عن 11 طفلاً حديثي الولادة

وفي بيان صادر اليوم الخميس، أعربت ممثلة اليونيسيف في البلاد، سيلفيا دانيلوف، عن عميق تعازيها للأسر والمجتمعات المتضررة من هذه المأساة، وخاصة أولئك الذين فقدوا أطفالهم. وأضافت: "لا ينبغي أن يعاني أي من الوالدين من حسرة مشاهدة طفلهم يموت."

وأكدت دانيلوف أن اليونيسف تقف إلى جانب السلطات والشركاء على الأرض لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهذه العائلات ومنع المزيد من المآسي.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى نشوب حريق مروع في وحدة حديثي الولادة في مستشفى تيفوان، مما أدى إلى غضب عارم بين السكان ومطالبات بالمحاسبة. وبحسب وزير الصحة السنغالي ضيوف سار، فإن التحقيق الأولي يظهر أن الحريق نتج عن عطل كهربائي وأكد أن التحقيقات ما زالت جارية.

