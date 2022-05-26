 

السنغال: منظمة اليونيسف تعرب عن حزنها العميق لوفاة ما لا يقل عن 11 طفلاً حديثي الولادة

(من الأرشيف) من خلال برامج دعم الأم التي تقدمها اليونيسف، تقوم مبيني بممارسة طرق التلامس الجلدي والرضاعة الطبيعية لمساعدة طفلها المبتسر على النمو بصحة جيدة في المنزل.
UNICEF
(من الأرشيف) من خلال برامج دعم الأم التي تقدمها اليونيسف، تقوم مبيني بممارسة طرق التلامس الجلدي والرضاعة الطبيعية لمساعدة طفلها المبتسر على النمو بصحة جيدة في المنزل.
26 آيار/مايو 2022
الصحة

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف عن حزنها عميق لوفاة ما لا يقل عن 11 طفلاً حديثي الولادة في أعقاب حريق مروع في وحدة حديثي الولادة في مستشفى تيفوان بالسنغال.

وفي بيان صادر اليوم الخميس، أعربت ممثلة اليونيسيف في البلاد، سيلفيا دانيلوف، عن عميق تعازيها للأسر والمجتمعات المتضررة من هذه المأساة، وخاصة أولئك الذين فقدوا أطفالهم. وأضافت: "لا ينبغي أن يعاني أي من الوالدين من حسرة مشاهدة طفلهم يموت."

وأكدت دانيلوف أن اليونيسف تقف إلى جانب السلطات والشركاء على الأرض لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهذه العائلات ومنع المزيد من المآسي.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى نشوب حريق مروع في وحدة حديثي الولادة في مستشفى تيفوان، مما أدى إلى غضب عارم بين السكان ومطالبات بالمحاسبة. وبحسب وزير الصحة السنغالي ضيوف سار، فإن التحقيق الأولي يظهر أن الحريق نتج عن عطل كهربائي وأكد أن التحقيقات ما زالت جارية.  
 

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