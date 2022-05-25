الرائدة وينيت زراري من زيمبابوي تحصد جائزة مناصرة النوع الاجتماعي العسكرية الأممية

وهذه أول مرة تحظى جندية زيمبابوي بهذه الجائزة.

وقد أشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالمراقبة العسكرية الرائدة وينيت زراري التي تبلغ 39 عاماً، باعتبارها "نموذجاً يحتذى به ورائدة في مجالها،" وسيقدم لها الجائزة يوم غد الخميس خلال احتفال بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام.

"بناء الثقة والدعوة للسلام"

خلال مهمتها التي استمرت 17 شهراً مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، دافعت الرائدة زراري عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة، في صفوف كتيبتها، وبين نظرائها العسكريين المحليين، وفي المجتمعات المضيفة.

وبصفتها رئيسة قسم المعلومات العسكرية في مكتب أونميس الميداني في بينتيو، ساعدت في ضمان أن تشمل الدوريات نساء ورجالا على حد سواء لتحسين الحماية وبناء الثقة بين المجتمعات المضيفة والبعثة.

كما ساهمت الرائدة زراري في زيادة البيانات المجمعة على أساس الجنس حتى يتم الاعتراف بشكل كامل بالقضايا التي تثيرها النساء والفتيات المحليات وإعطائها الأهمية الواجبة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "من خلال خدمتها، أظهرت الدور القيم الذي تلعبه النساء في بناء الثقة والدعوة إلى التغيير وإحلال السلام".

بناء إرث من المساواة بين الجنسين

ودافعت الرائدة زراري عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في بيئة يهيمن عليها الذكور تقليدياً والتي غالباً ما تستبعد النساء من عملية صنع القرار. كما شجعت السلطات المدنية والعسكرية المحلية وممثلي المجتمع على إشراك النساء في اجتماعات الأمم المتحدة.

وسرعان ما اكتسبت من خلال اجتهادها ومهاراتها الدبلوماسية ثقة القادة العسكريين المحليين الذين تواصلوا معها بشكل منهجي بشأن قضايا حماية المرأة وحقوقها.

وخلال دورياتها والعديد من مبادرات المشاركة المجتمعية، نجحت جندية حفظ السلام، التي تحظى بتقدير كبير، في تشجيع الرجال والنساء على العمل معاً في الزراعة وبناء السدود حول مدينة بينتيو للتخفيف من نقص الغذاء ومنع المزيد من النزوح.

الالتزام والمثابرة

أُنشئت جائزة مناصرة النوع الاجتماعي العسكرية الأممية في عام 2016 للإقرار بالتفاني والجهود التي يبذلها فرد من أفراد حفظ السلام العسكريين في تعزيز مبادئ القرار التاريخي 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

وقال السيد غوتيريش: "يُظهر مثالها كيف سنكسب جميعاً مع وجود المزيد من النساء على طاولة صنع القرار، وبالتكافؤ بين الجنسين في عمليات السلام".

وأعربت الرائدة زراري عن امتنانها واعتزازها بقولها إن اختيارها "يحفزها على الاستمرار في مسارها نحو المساواة بين الجنسين".

تسلق السلم العسكري

في دارها في منطقة مووندورو بزيمبابوي، قام والدا الرائدة زراري بتربية أطفالهما السبعة بعيدا عن القوالب النمطية الجنسانية.

وتقول جندية حفظ السلام: "لقد منحنا والداي فرصاً متساوية مع أشقائي، لذلك أعتقد أنه ينبغي توفير فرص متكافئة لكلٍ من الرجال والنساء في جميع مناحي الحياة".

من عام 2015 إلى عام 2019، عملت كموظفة مراسم قبل أن يتم ترشيحها للخدمة في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان كمراقبة عسكرية في بينتيو، في مهمات شملت رئيسة قسم المعلومات وضابطة التدريب ونقطة الاتصال الجنسانية.

عندما انتهت فترة عملها هناك في نيسان /أبريل، عادت للخدمة في وطنها.

وقبل الانضمام إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بدأت مسيرتها العسكرية في عام 2006 كملازم ثانٍ ولاحقاً كقائدة فصيلة مشاة في موتاري.

