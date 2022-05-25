الأمم المتحدة تستنكر "المذبحة" التي راح ضحيتها أطفال في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأميركية

وفي بيان، أشارت السيدة كاثرين راسيل إلى تكرار المأساة تلو الأخرى، إطلاق نار تلو الآخر، يحصد حياةً شابة الواحدة تلو الأخرى.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف: "مرة أخرى، تعرّض الأطفال للهجوم والقتل على مقاعد المدرسة – المكان الوحيد خارج منازلهم حيث يجب أن يكونوا أكثر أمنا. هذه المرة حدث ذلك في أوفالدي بتكساس."

أعرب الأمين العام @antonioguterres عن صدمة وحزن عميقين لنبأ إطلاق النار الجماعي الشنيع على مدرسة ابتدائية في #أوفالدي، بولاية #تكساس الأمريكية.



وقال: "إنه لأمر مؤلم بشكل خاص أن معظم الضحايا من الأطفال"، معربا عن خالص تعازيه لأسر وأحباء الضحايا ولمجتمعهم بأسره.@UN_Spokesperson pic.twitter.com/oRIixJQnaZ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 25, 2022

وأشارت إلى أن ضحايا الهجوم الذين خرجوا صبيحة ذلك اليوم متوجهين إلى المدرسة لن يعودوا أبدا إلى عائلاتهم: "سيتحمّل العديد من الأطفال والمدرّسين وموظفي المدرسة الذين شهدوا المذبحة ندوبا نفسية وعاطفية لبقية حياتهم."

وحذرت راسيل من احتمالية تكرار هذه الحوادث، وقالت: "بالأمس حدث ذلك في تكساس. في أي مكان سيحدث المرة المقبلة؟ لقد شهدنا هذا العام بالفعل هجمات مروّعة على المدارس في أفغانستان وأوكرانيا، والولايات المتحدة، وغرب أفريقيا، وخارجها."

الأمين العام يعرب عن صدمة وحزن

وفي بيان منسوب للمتحدث باسم صدر مساء يوم الثلاثاء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صدمة وحزن عميقين لنبأ إطلاق النار الجماعي الشنيع على المدرسة الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.

وقال: "إنه لأمر مؤلم بشكل خاص أن معظم الضحايا من الأطفال." وأعرب عن خالص تعازيه لأسر وأحباء الضحايا وللمجتمع بأسره.