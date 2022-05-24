جمعية الصحة العالمية تعيد انتخاب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لولاية ثانية كمدير عام منظمة الصحة العالمية

تم انتخاب الدكتور تيدروس لأول مرة في عام / 2017 وأعيد انتخابه اليوم الثلاثاء خلال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف حيث كان المرشح الوحيد.

وكان تصويت اليوم تتويجاً لعملية انتخابية بدأت في نيسان /أبريل 2021 عندما تمت دعوة الدول الأعضاء لاقتراح مرشحين لمنصب المدير العام. ورشح المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية باجتماع في كانون الثاني /يناير 2022 الدكتور تيدروس لولاية ثانية.

من جانبه، هنأ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الدكتور تيدروس على إعادة انتخابه وأكد أن الأمانة العامة تتطلع إلى "علاقة العمل الوثيقة جدا التي تمتع بها الأمين العام أنطونيو غوتيريش والدكتور تيدروس وسيظلان يتمتعان بها."

وتبدأ ولاية الدكتور تيدروس الجديدة رسمياً في 16 أب /أغسطس 2022. ويمكن إعادة انتخاب المدير العام مرة واحدة، وفقا لقواعد وإجراءات جمعية الصحة العالمية.

بعض إنجازات الدكتور تيدروس

خلال فترة ولايته الأولى، أسس الدكتور تيدروس لتحول واسع النطاق في منظمة الصحة العالمية، بهدف زيادة فعالية عمل المنظمة على المستوى القطري لتعزيز حياة أكثر صحية، وحماية المزيد من الناس في حالات الطوارئ وزيادة الوصول العادل إلى الصحة. كما قام بتوجيه استجابة منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كوفيد-19 وتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والآثار الصحية في العديد من الأزمات الإنسانية الأخرى.

وكان قد شغل الدكتور تيدروس منصب وزير خارجية إثيوبيا من 2012 إلى 2016 ووزير صحة من 2005 إلى 2012 قبل تعيينه مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية. كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ورئيس مجلس شراكة دحر الملاريا، وشارك في رئاسة مجلس الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل.

