منظمة العمل الدولية: تعافي سوق العمل العالمي يسير في الاتجاه المعاكس بفعل أزمات متعددة ومترابطة وتزايد اللامساواة

وبعد مكاسب كبيرة خلال الربع الأخير من عام 2021، يفضي التقرير إلى انخفاض عدد ساعات العمل على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 3.8 في المائة عن المعيار القياسي لما قبل أزمة كوفيد-19، أي الربع الرابع من عام 2019.

وقالت المنظمة إن هذا الانخفاض يعادل عجزاً قدره 112 مليون وظيفة بدوام كامل، وهو ما يمثل هبوطا كبيراً عن الأرقام التي نشرتها في كانون الثاني /يناير من هذا العام.

الأزمات العالمية الجديدة والمترابطة، بما في ذلك التضخم - لا سيما في أسعار الطاقة والغذاء، والاضطرابات المالية، وضائقة الديون المحتملة، واضطراب سلسلة التوريد العالمية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، تعني أن هناك خطراً متزايداً من حدوث مزيد من التدهور في ساعات العمل في 2022، بالإضافة إلى تأثير أوسع على أسواق العمل العالمية في الأشهر المقبلة.

الفرق بين الاقتصادات الأغنى والأفقر

ويؤثر العدوان الروسي على أوكرانيا بالفعل على أسواق العمل في أوكرانيا وخارجها، كما هو مفصل في موجز حديث لمنظمة العمل الدولية.

كما وجد التقرير أن سمة الانتعاش الأساسية تبقى الاختلاف الكبير والمتنامي بين الاقتصادات الأغنى والأفقر. ففي حين شهدت البلدان مرتفعة الدخل انتعاشاً في ساعات العمل، عانت الاقتصادات منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى من انتكاسات في الربع الأول من العام بفجوة 3.6 و5.7 في المائة على التوالي مقارنة بالمعيار السابق للأزمة، ومن المرجح أن تتفاقم هذه الاتجاهات المتباينة في الربع الثاني من عام 2022.

© CIAT/Georgina Smith

في بعض البلدان النامية، تواجه الحكومات قيوداً متزايدة بسبب الافتقار إلى الحيز المالي وتحديات القدرة على تحمل الديون، بينما تواجه الشركات حالات عدم يقين اقتصادية ومالية ولا يزال العمال محرومين من الوصول الكافي إلى الحماية الاجتماعية.

بعد مرور أكثر من عامين على بدء جائحة كوفيد-19، ما زال الكثيرون في عالم العمل يعانون من تأثيره على أسواق العمل، فلم تتعاف المداخيل بعد لغالبية العمال، وكما ازدادت الفجوة بين الجنسين في ساعات العمل.

وأدى الارتفاع الحاد في الوظائف الشاغرة في الاقتصادات المتقدمة في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 إلى تشديد أسواق العمل مع تزايد عدد الوظائف المتاحة مقارنة بالباحثين عن عمل. ولكن بشكل عام، لا يوجد دليل قوي على أن أسواق العمل محمومة، بالنظر إلى المجموعة الكبيرة من العمال العاطلين عن العمل وغير المستغلين بالكامل في العديد من البلدان.

وبسبب الاضطرابات في الإنتاج والتجارة التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية تضر بالأسر الفقيرة والشركات الصغيرة بشدة، خاصة تلك التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي.

تعافٍ محوره الإنسان

ويقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "لقد سار انتعاش سوق العمل العالمي في الاتجاه المعاكس. وقد أصبح الانتعاش غير المتكافئ والهش أكثر غموضا بسبب مجموعة من الأزمات تعزز نفسها. سيكون التأثير على العمال وأسرهم، لا سيما في العالم النامي، مدمراً ويمكن أن يترجم إلى اضطراب اجتماعي وسياسي. أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن نعمل معاً ونركز على خلق تعافٍ محوره الإنسان."

يوضح التقرير سلسلة من التدابير كوسيلة للمضي قدماً، تتماشى مع النداء العالمي لمنظمة العمل الدولية من أجل التعافي الذي يركز على الإنسان، ومبادرة " المسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية" التي تقودها المنظمة. ومن بين هذا التدابير:

• الدعم الفعال وفي الوقت المناسب للحفاظ على القوة الشرائية لدخل العمل ومستويات المعيشة العامة للعمال وأسرهم.

• حوار عاجل ثلاثي الأبعاد لدعم التعديلات المناسبة والعادلة للأجور، بما في ذلك الحد الأدنى، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية ودعم الدخل، وتوفير تدابير الأمن الغذائي عند الضرورة.

• تعديل دقيق لسياسات الاقتصاد الكلي للتصدي للضغوط المتعلقة بالتضخم والقدرة على تحمل الديون مع دعم التعافي الشامل والغني بالوظائف.

• مساعدة الفئات والقطاعات المتضررة بشدة، لا سيما العمال الضعفاء وأولئك الذين ينتقلون من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

• سياسات قطاعية طويلة الأجل جيدة التصميم تعزز خلق وظائف لائقة وخضراء، وتدعم الاستدامة والشمول، وتساعد الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

