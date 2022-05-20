أبيي: إنجاز كبير حققته بعثة يونسفا من خلال إبرام اتفاق بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك

وأوضح دوجاريك أن بعثة يونسفا تمكنت من التوسط في اتفاق سلام بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك.

"وقد أكد زعيما القبيلتين التزامهما بتحقيق سلام دائم في منطقة أبيي وبالحوار لحماية الناس والماشية والممتلكات"، بحسب ما جاء على لسان السيد ستيفان دوجارك أمام الصحفيين في المقر الدائم.

وأوضح دوجاريك أن الزعمين دَعَوَا أيضا بعثة الأمم المتحدة إلى "تمكين الحوار المستمر بين المجتمعات لإيجاد حل مستدام لقضية أبيي ومواصلة حماية المدنيين في المنطقة".

هذا وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن "التوقيع على الاتفاق تم في نهاية مؤتمر سلام استمر ثلاثة أيام، سهلته بعثة الأمم المتحدة، وعُقد في عنتيبي بأوغندا."

وقد تعهد المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، حنا تيتيه، "بمواصلة العمل مع اللاعبين الرئيسيين لإيجاد حل للوضع النهائي لأبيي".