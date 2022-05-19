وكيل الشؤون الإنسانية يعلن ارتفاع الطلب على المساعدات المنقذة للحياة بنسبة 10 في المائة هذا العام

وقال مارتن غريفيثس، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن حوالي 303 ملايين شخص يعيشون في 69 دولة، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، مقارنة بـ 274 مليونا في كانون الأول/ديسمبر الماضي - وهي إحصائية وصفها للصحفيين في جنيف، بأنها تمثل "سجلا حزينا للمعاناة الإنسانية". وأضاف:

"عدد الأشخاص الذين نهدف إلى الوصول إليهم من خلال خططنا للاستجابة، والبالغ مئتين ومليونين، هو أيضا أعلى بنسبة 10 في المائة مما توقعناه في كانون الأول/ديسمبر الماضي".

فجوة متزايدة

وقال السيد غريفيثس إن "المال الذي نحتاجه زاد من 41 مليار دولار إلى 46 مليار دولار اليوم - خمسة مليارات دولار أخرى. قدمت الجهات المانحة مساهمات سخية بلغت حتى الآن ما يقرب من 6 مليارات دولار لخطط استجابتنا".

لكن بالنظر إلى الأرقام الأولية، قال إنه بفضل التمويل الإضافي، تمكن العاملون في المجال الإنساني من "تلبية التكاليف المتزايدة، لكنهم بالكاد أحدثوا تأثيرا في المتطلبات التي نحتاج إلى معالجتها.

"هذه هي مشكلة الفجوة المتزايدة التي نكافح من أجل تغطيتها في جميع أنحاء العالم. إنها فجوة حقيقية بالطبع وليست مجرد أرقام، ولها عواقب على الأشخاص الذين نرغب في مساعدتهم".

🔹يعاني سكان منطقة #القرن_الإفريقي من أشد موجات الجفاف التي عرفوها على مر التاريخ.



🔹إنهم يحتاجون إلى دعمنا الآن.



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مساعدة القرن الأفريقي

في معرض تلخيصه للزيارة التي أجراها إلى كينيا الأسبوع الماضي قال غريفيثس، ليست هناك منطقة أكثر احتياجا من القرن الأفريقي، حيث يعاني أكثر من 35 مليون شخص.

تسبب احتجاب الأمطار لأربعة مواسم متتالية، في تأثر أكثر من 18 مليون شخص في إثيوبيا والصومال وكينيا بالجفاف. "معظمهم جائعون، ولا يعرفون ما إذا كانوا سيأكلون في ذلك اليوم أم لا".

وأعرب عن امتنانه لجميع التعهدات الإضافية، ولكن الآن، "ينفد الوقت أمامنا".

"نحن بحاجة إلى المال بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح، ناهيك عن الاستثمار مع الحكومات والمجتمعات في الجهود المبذولة لتزويدها بسبل عيش بديلة للأشهر القادمة."

من أوكرانيا إلى الساحل

وقال المسؤول الأممي للصحفيين إن الوضع في منطقة الساحل مريع بالقدر نفسه، حيث يعاني الملايين في سبيل البقاء على قيد الحياة".

سيواجه ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل انعداما حادا في الأمن الغذائي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وتتفاقم محنتهم بسبب العنف وانعدام الأمن والفقر المدقع وفشل الخدمات الأساسية، وارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

"رأيت ذلك بنفسي في قرية لوموبوس الصغيرة التي تضم 600 أسرة".

وأضاف أنه في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، وصل الوضع إلى مستويات تنذر بالخطر.

سيعاني ما يقرب من 1.7 مليون شخص من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم العجاف بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس، مما يخلق "فجوات كبيرة" في استهلاك الغذاء ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد والوفيات.

تمويل طارئ جديد

وأشار إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن حزمة تمويل بقيمة 30 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر.

"هناك حاجة ملحة إلى التمويل، أموال الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هي إجراء مؤقت. أشكر الجهات المانحة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، على هذه التبرعات، فهي تنقذ الأرواح. ونحتاج إلى أن يساهم جميع المانحين بمبالغ أكبر بكثير لتنفيذ خطط استجابتنا، في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وأماكن أخرى".