 

المديرة العامة لليونسكو تدعو إلى إجراء تحقيق في وفاة الصحفية فرانسيسكا ساندوفال في شيلي

تعمل اليونسكو بنشاط على تعزيز سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة.
Unsplash/Engin Akyurt
تعمل اليونسكو بنشاط على تعزيز سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة.
18 آيار/مايو 2022
حقوق الإنسان

دعت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إلى إجراء تحقيق في وفاة مراسلة التلفزيون الشيليّ فرانسيسكا ساندوفال التي توفيت في 12 أيار/مايو في العاصمة سانتياغو.

وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، قالت السيدة أزولاي:

 

"أستنكر وفاة فرانسيسكا ساندوفال. من المشروع والضروري أن يكتب الصحفيون تقارير عن الأحداث، بما في ذلك المظاهرات، ومن واجب السلطات حمايتهم. يجب تقديم المسؤولين عن مقتل فرانسيسكا ساندوفال إلى العدالة."

وقد تم إطلاق النار على السيدة ساندوفال، وهي مراسلة لقناة التلفزيون المحلية Señal 3 La Victoria، أثناء تغطيتها للمظاهرات في العاصمة الشيلية في 1 أيار/مايو وظلت في المستشفى في حالة حرجة حتى وفاتها.

وكانت اليونسكو قد نشرت في عام 2020، تقريرا عن سلامة الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، والذي سلط الضوء على اتجاه تصاعدي في الهجمات على الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، مما يشكل تهديدا كبيرا لحرية الإعلام وحرية الوصول إلى المعلومات.

وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية وبناء القدرات ومجموعة من الإجراءات، لا سيما في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

 

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