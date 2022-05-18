المديرة العامة لليونسكو تدعو إلى إجراء تحقيق في وفاة الصحفية فرانسيسكا ساندوفال في شيلي

وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، قالت السيدة أزولاي:

اليونسكو ومكتب حقوق الإنسان يضمان صوتهما إلى أصوات إدانة مقتل #شيرين_أبو_عاقلة ويدعوان لإجراء تحقيق



"قتل عامل في مجال الصحافة يحمل بوضوح شارة الصحافة، في منطقة نزاع، هو انتهاك للقانون الدولي"



"يجب إنهاء الإفلات من العقاب"@UNESCOarabic @UNHumanRights 👇https://t.co/TNkecC86p0 https://t.co/CxGNxsE5rR — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 11, 2022

"أستنكر وفاة فرانسيسكا ساندوفال. من المشروع والضروري أن يكتب الصحفيون تقارير عن الأحداث، بما في ذلك المظاهرات، ومن واجب السلطات حمايتهم. يجب تقديم المسؤولين عن مقتل فرانسيسكا ساندوفال إلى العدالة."

وقد تم إطلاق النار على السيدة ساندوفال، وهي مراسلة لقناة التلفزيون المحلية Señal 3 La Victoria، أثناء تغطيتها للمظاهرات في العاصمة الشيلية في 1 أيار/مايو وظلت في المستشفى في حالة حرجة حتى وفاتها.

وكانت اليونسكو قد نشرت في عام 2020، تقريرا عن سلامة الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، والذي سلط الضوء على اتجاه تصاعدي في الهجمات على الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، مما يشكل تهديدا كبيرا لحرية الإعلام وحرية الوصول إلى المعلومات.

وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية وبناء القدرات ومجموعة من الإجراءات، لا سيما في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.