اليونيسف تحذر من مستويات كارثية لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال

وأصدرت اليونيسف، اليوم الثلاثاء، تقريرا جديدا أشارت فيه إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد كان مرتفعا حتى قبل أن تهدد الحرب في أوكرانيا بإغراق العالم في أزمة غذاء عالمية متصاعدة.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من ارتفاع مستويات الهزال الشديد لدى الأطفال وارتفاع تكاليف العلاج المنقذ للحياة، فإن التمويل العالمي لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من الهزال معرض أيضا للخطر.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "حتى قبل الضغوط التي فرضتها الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي، في جميع أنحاء العالم، كانت النزاعات والصدمات المناخية وكـوفيد-19 تلقي بتبعات كارثية على قدرة الأسر على إطعام أطفالها".

الظروف مهيأة لزيادة كبيرة في الهزال

في الوقت الحالي، لا يحصل نحو 10 ملايين طفل (2 من بين كل 3) - ممن يعانون من الهزال الشديد- على الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، والتي تمثل علاجا أكثر فعالية للهزال.

وحذرت اليونيسف من أن مجموعة من الصدمات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم – وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، ومعاناة الاقتصادات في سبيل التعافي من كورونا، وظروف الجفاف المستمرة في بعض البلدان بسبب تغير المناخ - تهيئ الظروف لزيادة كبيرة في المستويات العالمية للهزال الشديد.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع سعر الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام بنسبة تصل إلى 16 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة المواد الخام.

يمكن أن يترك هذا ما يصل إلى 600 ألف طفل إضافي دون الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة بمستويات الإنفاق الحالية. ومن المتوقع أيضا أن تظل تكاليف الشحن والتسليم مرتفعة.

© UNICEF/Sebastian Rich يجري فحص طفل يبلغ من العمر 7 أشهر لمعرفة ما إذا كان يعاني من سوء التغذية بسبب الجفاف الشديد في المنطقة بالصومال

ملايين الأطفال يعانون من الهزال

وقالت كاثرين راسل: "تمثل أكياس المعجون العلاجية الفرق بين الحياة والموت بالنسبة لملايين الأطفال سنويا. يبدو أن زيادة الأسعار بنسبة 16 في المائة يمكن التحكم فيها في سياق أسواق الغذاء العالمية، ولكن في نهاية سلسلة التوريد هناك طفل يعاني من سوء التغذية الشديد".

الهُزال هو أحد أشكال سوء التغذية المُهدِّدة للأرواح، إذ يؤدي إلى نحول وضعف شديدين بين الأطفال، ويصبحون أكثر عرضة لخطر الوفاة، وضَعف النماء، والتطور، والتعلّم.

في جميع أنحاء العالم، يعاني ما لا يقل عن 13.6 مليون طفل دون سن الخامسة من الهزال الشديد، مما يتسبب في حالة وفاة واحدة من كل 5 حالات وفاة بين هذه الفئة العمرية.

جنوب آسيا وأفريقيا

لا تزال منطقة جنوب آسيا تمثل "بؤرة" الهزال الشديد، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 22 طفلا من الهزال الشديد، أي ضعف معدل الهزال الشديد في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي جميع أنحاء العالم، تواجه البلدان معدلات عالية تاريخية من الهزال الشديد.

في أفغانستان، على سبيل المثال، من المتوقع أن يعاني 1.1 مليون طفل من الهزال الشديد هذا العام، أي ما يقرب من ضعف العدد في عام 2018.

ويعني الجفاف في القرن الأفريقي أن عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد يمكن أن يرتفع بسرعة من 1.7 مليون إلى مليونين، بينما من المتوقع زيادة بنسبة 26 في المائة في منطقة الساحل مقارنة بعام 2018.

© UNICEF/Anwar Al-Haj يتم فحص الأطفال للكشف عن سوء التغذية في عيادة في اليمن.

البلدان المستقرة ليست بمعزل

يشير تحذير اليونيسف بشأن حالة الأطفال أيضا إلى أنه حتى في البلدان التي تشهد استقرارا نسبيا، مثل أوغندا، حدثت زيادة بنسبة 40 في المائة أو أكثر في هزال الأطفال منذ عام 2016، بسبب تزايد الفقر وانعدام الأمن الغذائي الأسري.

تساهم الصدمات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الجفاف الدوري الشديد وعدم كفاية الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في زيادة أعداد الأطفال المصابين بالهزال الشديد.

ويحذر التقرير من أن المساعدة المقدمة لبرامج علاج الهزال لا تزال منخفضة بشكل مؤسف ومن المتوقع أن تنخفض بشكل حاد في السنوات المقبلة، مع وجود أمل ضئيل في التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل عام 2028.

وفقا للتقرير، بلغ حجم المساعدات العالمية التي تم إنفاقها على علاج الهزال 2.8 في المائة فقط من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية لقطاع الصحة و0.2 في المائة من إجمالي الإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية.

توصيات

وفي سبيل الوصول إلى كل طفل بالعلاج المنقذ للحياة من الهزال الشديد، تدعو اليونيسف إلى:

أن تزيد الحكومات من المساعدات المعنية بالهزال بنسبة 59 في المائة على الأقل فوق مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية لعام 2019 للمساعدة في الوصول إلى جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج في 23 دولة تعاني بشدة من تداعيات هذا المرض.

يتعين على البلدان إدراج علاج هزال الأطفال في إطار خطط التمويل الصحي والتنمية طويلة الأجل بحيث يمكن لجميع الأطفال الاستفادة من برامج العلاج، وليس فقط بالنسبة لأولئك الموجودين في حالات الأزمات الإنسانية.

التأكد من أن المبالغ المرصودة في الميزانية للتصدي لأزمة الجوع العالمية تتضمن مخصصات محددة للتدخلات الغذائية العلاجية لتلبية الاحتياجات الفورية للأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد.

يتعين على الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني إعطاء الأولوية لتمويل البرامج المعنية بالهزال لضمان نظام بيئي متنوع ومتزايد وصحي لدعم المانحين.