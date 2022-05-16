منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء تفشي كوفيد-19 في كوريا الشمالية وتكرر دعمها الكامل

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أحاطت المنظمة علما بـ "الوفيات والعدد الكبير من الأشخاص المصابين بالحمى" كما أوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، لكنها قالت إنها لا تزال تنتظر معلومات من نقطة الاتصال الوطنية للوائح الصحية الدولية، فيما يتعلق بمدى وشدة أول فاشية مسجلة رسمياً.

قالت الدكتورة بونام خيترابال سينغا، مديرة إقليم جنوب شرق آسيا لدى منظمة الصحة العالمية: "نحن ملتزمون بمساعدة بلدنا عضو، حسب الحاجة، من خلال توفير الدعم الفني لتوسيع نطاق الاختبارات، وتعزيز إدارة الحالات، وتنفيذ تدابير الصحة العامة والاجتماعية الخاصة بكل حالة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية."

التطعيم لم يبدأ بعد

وقد دعمت المنظمة البلاد في تطوير خطة توزيع لقاح كوفيد-19 وخطط التأهب والاستجابة الاستراتيجية الوطنية.

تمت مراجعة خطة التطعيم والموافقة عليها من قبل هيئة متعددة الشركاء على المستوى الإقليمي، مما يمهد الطريق لكوريا الشمالية لتلقي التطعيمات ضد كوفيد-19 من خلال مرفق كوفاكس الدولي.

وقالت خيترابال سينغا: "مع عدم بدء البلاد بعد في التطعيم ضد كوفيد-19، هناك خطر من أن الفيروس قد ينتشر بسرعة بين الجموع ما لم يتم كبحه بإجراءات فورية ومناسبة".

الجائحة لم تنته بعد

وذكّرت المديرة الإقليمية بأهمية نشر البلدان للقاح كوفيد-19، بغض النظر عن حالة انتقال الجائحة، مما سيحمي من الأمراض الشديدة والوفيات.

قالت خيترابال سينغساي: "الجائحة لم تنته بعد. يجب على كل بلد تنفيذ تدابير الصحة العامة والإجراءات الاجتماعية المصممة خصيصاً له وحماية سكانه من خلال لقاحات كوفيد-19، وإعطاء الأولوية للسكان المعرضين للخطر مثل العاملين في مجال الصحة وكبار السن والذين يعانون من ظروف صحية أساسية تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من كوفيد-19."

ووفقاً لوكالة الأنباء الوطنية لكوريا الشمالية، حتى 15 أيار /مايو، توفي ما مجموعه 50 شخصاً في البلاد، مع أكثر من مليون حالة "حمى" وأكثر من نصف مليون يتلقون حالياً العلاج الطبي.

