تحديات كبيرة تواجه الأشخاص المهجرين من مجتمع الميم في سبيل البحث عن ملاذ آمن

وذكر بيان مشترك صادر عن خبراء حقوق إنسان أممين وإقليميين أنه من بين 84 مليون شخص من النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم، فإن الأشخاص من مجتمع الميم معرضون للخطر بشكل خاص ومهمشون.

وغالبا ما يقيم هؤلاء الأشخاص- الهاربين من الاضطهاد والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي- في بلدان لا توفر حماية قوية لحقوق الإنسان، أو أنها تميز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

تتفاقم نقاط الضعف الهيكلية التي يواجهها أفراد مجتمع الميم بسبب وضعهم كمهاجرين، أو طالبي لجوء، أو لاجئين، أو نازحين داخليا.

غياب الاعتراف المنهجي

ويجبر الاضطهاد من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن وصمة العار والتمييز والنزاع المسلح والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، العديد من الأشخاص من مجتمع الميم على الفرار من منازلهم بحثا عن بيئة آمنة، حيث يمكنهم العيش بشكل أفضل وممارسة حقوقهم بشكل كامل.

وفقا للخبراء، نادرا ما يتم الاعتراف بشكل منهجي من قبل المؤسسات التي تدعم النازحين من مجتمع الميم النازحين داخليا الذين يقيمون في بلدان تجرم العلاقات المثلية التوافقية و / أو الهويات الجنسانية المتنوعة.

يصل العديد من الأشخاص من مجتمع الميم الذين يعبرون الحدود الدولية إلى بلدان يواجهون فيها مخاطر مماثلة أو أعلى من العنف، بالإضافة إلى كراهية الأجانب والعنصرية وكره النساء والتمييز ضد المسنين والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والعزلة عن شبكات الدعم التقليدية.

معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري

في جميع مراحل رحلتهم، قد يكونون عرضة بشكل خاص لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال من قبل العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سلطات الهجرة، والأمن، والمتجرين، والمهربين، وفقا للخبراء.

"مع استمرار ارتفاع عدد المشردين قسرا، يتعين على الدول والشركات والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني الاستثمار في تطوير سياسات وبرامج قائمة على حقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار الأبعاد المتداخلة للنزوح القسري والتوجه الجنسي والهوية الجنسية، وتعزيز التعاون والتنسيق الأقوى بين جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن حماية الأفراد من هذه الفئة."

وأكد الخبراء أن الخطوة الأساسية لمعالجة العدد المتزايد من الأشخاص المهجرين قسرا من مجتمع الميم في جميع أنحاء العالم تكمن في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وضمان أن يعيش هؤلاء الأشخاص في مأمن من العنف والتمييز في مجتمعاتهم.

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*يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.

هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.