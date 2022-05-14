اليوم العالمي للطيور المهاجرة يسلط الضوء على ظاهرة التلوث الضوئي التي تهدد الطيور في جميع أنحاء العالم

ويعتبر التلوث الضوئي وتأثيره على الطيور المهاجرة محور اليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يتم الاحتفال به في 14 أيار/مايو من كل عام.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "خفت الأضواء للطيور في الليل"، وهي حملة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي بالطيور المهاجرة وضرورة التعاون الدولي للحفاظ عليها.

يتزايد التلوث الضوئي في جميع أنحاء العالم. يقدر أن أكثر من 80 في المائة من سكان العالم يعيشون تحت "سماء مضاءة"، وهو رقم أقرب إلى 99 في المائة في أوروبا وأمريكا الشمالية. تتزايد كمية الضوء الاصطناعي على سطح الأرض بنسبة 2 في المائة على الأقل كل عام ويمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير.

تغيير الأنماط الطبيعية

وقالت آمي فراينكل، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية:

"للظلام الطبيعي قيمة حفظ مثل المياه النظيفة والهواء والتربة. تمثل أحد الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للطيور المهاجرة 2022 في زيادة الوعي بقضية التلوث الضوئي وتأثيراته السلبية على الطيور المهاجرة. الحلول متاحة بسهولة، ونأمل في تشجيع صانعي القرار الرئيسيين على اعتماد تدابير لمعالجة التلوث الضوئي".

يغير الضوء الاصطناعي الأنماط الطبيعية للضوء والظلام داخل النظم البيئية، ويساهم في موت ملايين الطيور كل عام.

يمكن أن يتسبب التلوث الضوئي في تغيير الطيور لأنماط هجرتها وسلوكيات البحث عن الطعام والتواصل الصوتي، مما يؤدي إلى الارتباك والتصادم.

التوهان والموت

يعد التلوث الضوئي تهديدا كبيرا ومتزايدا للحياة البرية بما في ذلك العديد من أنواع الطيور المهاجرة. كل عام يساهم التلوث الضوئي في موت ملايين الطيور. يغير الأنماط الطبيعية للضوء والظلام في النظم البيئية.

يمكنه تغيير أنماط هجرة الطيور وسلوكيات البحث عن الطعام والتواصل الصوتي. تنجذب الطيور المهاجرة بالضوء الاصطناعي ليلا، لا سيما عند وجود سحابة منخفضة أو ضباب أو مطر أو عند الطيران على ارتفاعات منخفضة، ويمكن أن ينتهي بها الأمر بالدوران في مناطق مضاءة. تعرضها احتياطيات الطاقة المستنفدة لخطر الإرهاق والافتراس والاصطدام المميت بالمباني.

وقال جاك تروفيليز، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الطيور المائية الأفريقية الأوروبية الآسيوية:

"هناك تنوع هائل من الطيور، ينشط في الليل، ويعاني من آثار التلوث الضوئي. تتأثر العديد من الطيور المهاجرة ليليا مثل البط والإوز والزقزاق والطيور الرملية والطيور المغردة بالتلوث الضوئي الذي يتسبب في الارتباك والتصادم مع عواقب مميتة. تنجذب الطيور البحرية مثل طيور النوء ومياه القص بواسطة الأضواء الاصطناعية على الأرض وتصبح فريسة للجرذان والقطط".

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سماء أكثر أمانا

أقرت الأطراف في اتفاقية الأنواع المهاجرة في عام 2020 المبادئ التوجيهية بشأن التلوث الضوئي التي تغطي السلاحف البحرية والطيور البحرية وطيور الشواطئ المهاجرة.

ومن بين توصياتها، حددت المبادئ التوجيهية ستة مبادئ لأفضل ممارسات الإضاءة وتدعو إلى تقييمات الأثر البيئي للمشاريع ذات الصلة التي يمكن أن تؤدي إلى الضوء التلوث.

يجب أن تأخذ في الاعتبار المصادر الرئيسية للتلوث الضوئي في موقع معين، والأنواع البرية المحتملة التي يمكن أن تتأثر، والحقائق حول القرب من الموائل المهمة ومسارات الهجرة.

يتم حاليا تطوير إرشادات جديدة تركز على الطيور البرية والخفافيش المهاجرة وسيتم تقديمها لاعتمادها في اتفاقية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية العام المقبل.

وقالت السيدة فراينكل إن حلول التلوث الضوئي متاحة بسهولة. المزيد من المدن في جميع أنحاء العالم تتخذ تدابير لتعتيم أضواء المباني خلال مراحل الهجرة في الربيع والخريف، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

دعوة للعمل

يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة مرتين في العام، في ثاني يوم السبت في أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر، تقديرا للطبيعة الدورية لهجرة الطيور وفترات ذروة الهجرة المختلفة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

وقالت سوزان بونفيلد، مديرة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة:

"اليوم العالمي للطيور المهاجرة هو دعوة للعمل من أجل الحفاظ على الطيور المهاجرة دوليا. بينما تسافر الطيور المهاجرة عبر الحدود لإلهام الناس وربطهم على طول الطريق، نهدف إلى استخدام اليومين في عام 2022 لزيادة الوعي بخطر التلوث الضوئي وأهمية السماء المظلمة لهجرات الطيور."