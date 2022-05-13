الأمين العام يتقدم بخالص التعازي إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

جاء ذلك في بيان صادر للتو عن السيد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام إن الفقيد قاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004 خلفاً لوالده صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة.

وأضاف:

"كما قاد صاحب السمو الشيخ خليفة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي."



وجدد الأمين العام تأكيد التزام الأمم المتحدة بتعاونها الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك في القضايا الإنسانية والحوار بين الأديان، وكذلك بشأن السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

