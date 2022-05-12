تور وينسلاند يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

وتشمل هذه الموافقة بأثر رجعي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيين ومتنزه.

وقال المنسق الأممي، في بيان صدر اليوم الخميس، إن استمرار التوسع الاستيطاني يرسخ الاحتلال، ويتعدى على الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية، ويعيق حرية حركة السكان الفلسطينيين، على حد تعبيره.

وأكد مجددا أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.

وحث السلطات الإسرائيلية على "وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن مثل هذه الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تغذي عدم الاستقرار وتقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا في إطار حل تفاوضي يقوم على وجود دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".