من فيينا، الأمين العام يعرب عن قلقه العميق من خطر انتشار الجوع بسبب الحرب في أوكرانيا

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها غوتيريش إلى النمسا لعقد اجتماعات مع قادة البلاد وترأس اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين الذي سيجمع رؤساء كيانات الأمم المتحدة الرئيسية من جميع أنحاء العالم شخصياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19.



وقال الأمين العام بعد لقائه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في دمار كبير وخراب ومعاناة في البلاد، مما أدى إلى أكبر موجة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأرسل موجات صادمة في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

"يجب أن تتوقف هذه الحرب التي لا معنى لها. لقد أشعلت أزمة ثلاثية الأبعاد - الغذاء والطاقة والتمويل - ذات آثار مدمرة على أكثر الناس والبلدان والاقتصادات ضعفا. إن الأمن الغذائي العالمي هو مصدر قلق عميق بشكل خاص وكان محط تركيز اجتماعاتي الأخيرة في موسكو وكييف".

"حالة الأمن الغذائي المأساوية"

UNIS الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلتقي بالرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

وبعد لقائه المستشار النمساوي كارل نهامر، قال الأمين العام إنه على اتصال بمسؤولين روس وأوكرانيين وأتراك ومسؤولين آخرين لمعالجة مسألة الأمن الغذائي.



وقال إنه يشعر بقلق عميق حول احتمال انتشار الجوع في أجزاء مختلفة من العالم نتيجة "حالة الأمن الغذائي المأساوية التي نواجهها بسبب الحرب في أوكرانيا".

"أعتقد أنه بصرف النظر عن العديد من الحلول المطروحة حول الحاجة إلى إبقاء الأسواق مفتوحة، وتجنب حظر التصدير، والقيام بكل ما يمكن للتدخل في الأسواق لإبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان، أعتقد أنه لا يوجد حل للمشكلة دون عودة إنتاج الغذاء في أوكرانيا وإنتاج الأغذية والأسمدة في الاتحاد الروسي وبيلاروس".

تذكير بتهديد تغير المناخ

وشدد الأمين العام على أنه وبرغم من أهمية الحرب في أوكرانيا، فلا يمكن أن تجعلنا ننسى أن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للعالم بأسره.



قام غوتيريش وفان دير بيلن بزيارة جامعة فيينا التقنية لمناقشة الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة مع الطلاب. وحث الطلاب على المضي قدماً في الإبداعات الرائعة التي يطورونها والتي قال إنها تظهر أن هناك بالفعل حلولا تكنولوجية لأكثر مشاكل تغير المناخ التي نواجهها.

وخاطب الطلاب قائلا: "استمروا في فعل ما تفعلونه ولكن كونوا أكثر إلحاحاً على أولئك الذين لديهم القوة وكونوا أكثر نشاطاً في المجتمع، لتغيير عقلية الناس من أجل اعتماد هذه الحلول بشكل طبيعي."

Unsplash/Jacek Dylag

شوارع فيينا مليئة بالثقافة والتعددية

زار الأمين العام مركز فيينا الدولي، ومقر الأمم المتحدة، للقاء موظفي المنظمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة الأخرى التي تتخذ من فيينا مقرا لها.



UNIS Vienna/Dean Calma

وأشاد غوتيريش في لقاءاته مع القادة النمساويين بالبلاد وعاصمتها، فقال: "إنه لأمر رائع أن أعود إلى فيينا - مركز هام للنظام الدولي وموطن عزيز لكثير من كيانات الأمم المتحدة. هذا الأسبوع ستستضيف قادة أسرة الأمم المتحدة بأكملها حيث نجتمع لأول مرة خارج نيويورك منذ بداية الجائحة".



أشار غوتيريش إلى مقولة الكاتب والصحفي النمساوي الراحل كارل كراوس بإن "شوارع فيينا مليئة بالثقافة، وشوارع المدن الأخرى بالإسفلت،" وقال: "أود أن أضيف: بالثقافة والتعددية. وتلك التعددية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في هذا الوقت الصعب والخطير للغاية".

