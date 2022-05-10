المنظمة الدولية للهجرة تفيد بتزايد احتياجات أكثر من 8 ملايين نازح داخليا في أوكرانيا

ويمثل هذا زيادة بنسبة 24 في المائة مقارنة بأرقام النزوح الداخلي الأولى التي تم الإعلان عنها في 16 آذار/مارس.

وسلط المسح الذي أجرته المنظمة في الفترة ما بين 17 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو، الضوء على الدعم المالي باعتباره الحاجة الماسة بين النازحين داخليا: فقد حدد ثلثا الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع المساعدة النقدية كإحدى احتياجاتهم، مقارنة بـ 49 في المائة في بداية الحرب.

وقد أعرب أكثر من 70 في المائة عن أنهم سيستخدمون المساعدة النقدية لتغطية نفقات الغذاء و / أو العلاج.

وكان المأوى أيضا من بين الحاجات الرئيسية الأخرى التي تم تحديدها. فقد أشار تسعة في المائة من جميع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في التقرير الأخير، بمن فيهم الأشخاص غير النازحين، إلى أن منازلهم تضررت أو دمرت.

وقد ارتفع هذا الرقم بين المشردين داخليا وحدهم إلى 27 في المائة، حيث أفاد شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص شملهم الاستطلاع بأنهم سيحتاجون إلى مواد لإصلاح المنازل المتضررة.

التزام بمواصلة مساعدة النازحين

يقول المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو: "إن احتياجات النازحين داخليا وجميع المتضررين من الحرب في أوكرانيا تتزايد كل ساعة. ولا يزال الوصول إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة يمثل تحديا في ظل الأعمال العدائية النشطة، لكن فرقنا ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة العاجلة داخل أوكرانيا والدول المجاورة ".

مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية، يفكر المزيد من الأوكرانيين المشردين داخليا (44 في المائة) في إعادة التوطين - أكثر من ضعف الرقم المسجل في 16 آذار/مارس (18 في المائة).

وسلط التقرير الضوء على التعقيد الذي يكتنف التنقل داخل أوكرانيا، وكشف أن أكثر من 2.7 مليون شخص قد عادوا إلى ديارهم.

منذ بداية الحرب، تلقى ما لا يقل عن 320 ألف شخص مساعدة مباشرة من المنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا، بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية ومواد النظافة والنقد والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، أو استفادوا من الحملات الإعلامية للمساعدة في منع الاتجار بالبشر والاستغلال والاعتداء الجنسيين..

وناشدت المنظمة الدولية للهجرة استمرار الدعم من الدول والشركاء لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للنازحين داخليا، بما في ذلك من خلال برامج المساعدة النقدية وإعادة تأهيل المساكن.