أفغانستان: يوناما تعرب عن قلق عميق إزاء إعلان لطالبان يجبر النساء على تغطية وجوههن والتزام منازلهن- وإلا فسيُعاقب أقاربهن الذكور

وقالت اليوناما إن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن هذا "توجيه رسمي" وليس توصية، وأنه سيتم تطبيقه وإنفاذه.

وقالت البعثة إن هذا القرار يتعارض مع التأكيدات العديدة المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، التي قدمها ممثلو طالبان للمجتمع الدولي خلال المناقشات والمفاوضات على مدى العقد الماضي. وشددت على أن هذه التأكيدات تكررت بعد استيلاء طالبان على السلطة في آب / أغسطس 2021، والتي تفيد بأن المرأة ستمنح حقوقها، سواء في العمل أو التعليم أو المجتمع ككل.

علاقة الطالبان مع المجتمع الدولي

وكان المجتمع الدولي حريصاً على رؤية إشارات من قيادة حركة طالبان تبدي استعدادها لعلاقات إيجابية مع العالم الأوسع. وكان قرار تأجيل الدراسة الثانوية للفتيات الأفغانيات قبل ستة أسابيع قد لقي إدانة دولية وإقليمية ومحلية. وقالت اليوناما إن قرار طالبان اليوم قد يضيف مزيدا من التوتر في عملية التواصل مع المجتمع الدولي.

وقالت البعثة في بيان صحفي، إنها ستطلب على الفور عقد اجتماعات مع سلطات الأمر الواقع للحصول على إيضاحات بشأن وضع هذا القرار. وستجري البعثة أيضا مشاورات مع أعضاء المجتمع الدولي بشأن آثارها.

