العراق: الأمم المتحدة تدعم السلطات في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها

جاء هذا التصريح في حديثه للصحفيين اليوم الخميس في المقر الدائم بنيويورك.

وقال دوجاريك إن ما يقرب من 8.6 مليون لقاح وصل إلى العراق من خلال مرفق كوفاكس وحده. وأكد أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف تدعمان جهود السلطات في توزيع اللقاحات.

وأشار المتحدث إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص في العراق تم تطعيمهم بشكل كامل حتى الآن.

وقال، "لتعزيز التعافي، قمنا أيضاً بدعم أكثر من 620 مشروعاً للبنية التحتية، والتي يستفيد منها أكثر من 4.2 مليون شخص، مما يزيد من الوصول إلى الخدمات الأساسية مع إعادة تأهيل آلاف المنازل و84 مركزاً للرعاية الصحية وما يقرب من 200 مدرسة."

وقال دوجاريك إن أكثر من نصف النازحين العائدين يعيشون الآن في مواقع لديها خدمات وبنية تحتية أفضل. كما يتلقى 150ألف لاجئ ونازح عائد وغيرهم من الفئات الضعيفة مساعدات نقدية.