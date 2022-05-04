مفوضية اللاجئين و’تيك توك‘ تطلقان حملة تضامنية مع اللاجئين من أوكرانيا وخارجها

تبدأ الحملة بتحدي الهاشتاج العالمي الذي أطلقته المفوضية (TheWorldNeeds#) والذي ستتبعه سلسلة من الحفلات الحية على ’تيك توك‘ في الفترة ما بين 4 إلى 7 أيار /مايو الجاري. وتدعو الحملة المبدعين والفنانين والمجتمعات لنشر رسالات دعم عالمية للاجئين تحث على الوصول الآمن والقانوني إلى اللجوء للجميع.

وبدعم من شركة وارنر للموسيقى المسجلة وشركة موسيقى وارنر تشابل ومجموعة بيرتلسمان الموسيقية، فإن أغنية ديون وارويك الشهيرة "ما يحتاجه العالم الآن (هو الحب)" هي محور تحدي الهاشتاج العالمي TheWorldNeeds#. ودعت المفوضية مجتمع ’تيك توك‘ للانضمام إلى التحدي وإحياء إبداعاتهم لإظهار دعمهم وتضامنهم مع من أجبروا على الفرار.

وبحسب مفوضية اللاجئين، فالحملة تبني على علامة تاريخية مع ديون وارويك التي كانت جزءاً من مهرجان نجوم العالم للمفوضية في عام1968، حيث تبرعت بأغنية لجمع التمويل للمفوضية. قالت وارويك، "عندما دعمت مهرجان نجوم العالم قبل أكثر من 50 عاماً للمفوضية، كان هناك أقل من 4 ملايين لاجئ. الآن، هناك أكثر من 85 مليون نازح على مستوى العالم. لم يكن هناك قط وقت أكثر أهمية للتضامن وإظهار الدعم للأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم".

تحدي TheWorldNeeds#

بعد أكثر من نصف قرن، يعد تحدي العالم TheWorldNeeds# والحفلات الموسيقية المباشرة بمثابة معادل افتراضي في القرن الحادي والعشرين لمهرجان نجوم العالم، مستغلا طاقات الفنانين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، وفقاً للمفوضية.

العالم يحتاج إلى التضامن مع اللاجئين!



تابعوا مفوضية اللاجئين @Refugees على منصة TikTok لخوض التحدي والمشاركة في إطلاق #TheWorldNeeds غدا.



-التفاصيل في هذا التقرير👇https://t.co/GcGHrnrYC9 https://t.co/yXufgg30do — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 4, 2022

وقد افتتحت ماري ميكر، وهي لاجئة وداعمة رفيعة المستوى للمفوضية، التحدي على ’تيك توك‘ بتقديمها الخاص للأغنية، ودعت مبدعين وفنانين آخرين للانضمام إليها في التعبير عن دعمهم وتضامنهم مع النازحين في جميع أنحاء العالم.

وقالت، "أنا متحمسة للغاية لأن أكون جزءاً من مثل هذا التحدي المذهل! إنه يمنحني أملاً عظيماً في أن أرى مجتمع ’تيك توك‘ يتضامن مع اللاجئين في جميع أنحاء العالم. لقد هربت من الصراع في جنوب السودان عندما كنت طفلة، ومن خلال كل التحديات التي واجهتها منذ ذلك الحين، كانت الموسيقى دائماً رفيقة وراحة. تتمتع الموسيقى حقاً بالقدرة على جمع الأشخاص معاً وكسر الحواجز، وآمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك من خلال جميع مساهمات المبدعين!"

واعتباراً من اليوم، ستتوفر صفحة معلومات مخصصة على ’تيك توك‘ في أسواق مختارة حيث يمكن للمستخدمين التعلم واكتشاف الطرق التي يمكنهم من خلالها تقديم الدعم والتبرع للمفوضية وإظهار تضامنهم مع اللاجئين في أوكرانيا وخارجها.

وستساعد التبرعات في تمويل البرامج الحيوية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بما فيها الاستجابة لحالات الطوارئ واستمرار الدعم للاجئين، من خلال تقديم المأوى والرعاية الصحية والتغذية وتوليد الدخل والتعليم والمساعدة القانونية والحماية.

وقالت دومينيك هايد، مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية، "في جميع أنحاء العالم، أُجبر المزيد من الناس على الفرار من ديارهم أكثر من أي وقت مضى. من أوكرانيا إلى أفغانستان، ومن سوريا إلى مالي وفنزويلا وجنوب السودان، تتزايد احتياجات اللاجئين يوماً بعد يوم، كما تزداد الحاجة إلى الدعم والتضامن العام. تحتاج المفوضية إلى مزيد من الشركاء مثل ’تيك توك‘ لنشر الوعي لمن هم في أمس الحاجة إليه. وتوفر مبادرة TheWorldNeeds# طريقة إبداعية لإشراك المجتمعات وتوحيدها لبناء تضامن مع جميع الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عمن كانوا وأينما كانوا".

ستتبع الحملة سلسلة من حفلات المباشرة على ’تيك توك‘ من 4 إلى 7 أيار/مايو، بمشاركة نجوم وفنانين مشهورين. ستتوفر القائمة الكاملة وجدول الحفلة الموسيقية وآخر المعلومات على صفحة المشروع.

ودعت المفوضية الناس في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى تحدي TheWorldNeeds# لإظهار الدعم والمشاركة في هذه اللحظة الموسيقية للوحدة والتضامن مع اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

