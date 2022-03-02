اليمن: المبعوث الخاص يبحث في الرياض سبل خفض التصعيد وتسوية النزاع

وأكد غروندبرغ في بيان أن هذه الأولويات يجب أن تكون قادرة على إرساء القواعد لبناء عملية سياسية تصل إلى تسوية سلمية مستدامة للنزاع.

وكان غروندبرغ قد التقى يوم أمس الثلاثاء بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية، الرياض، حيث أطلعه على آخر مستجدات جهوده والخطوات القادمة الرامية إلى إطلاق مشاورات منظمة ثنائية مع مختلف المعنيين اليمنيين بغية إثراء إطار عمل يهدف إلى إنهاء الحرب ويرسي أسسا لبناء السلام في اليمن.

وقال السيد غروندبرغ بعد انتهاء اللقاء "أشكر الرئيس هادي على دعمه لجهودي في تيسير تسوية سلمية للنزاع."

خيارات الوصول إلى تسوية مستدامة

كما اجتمع السيد غروندبرغ أيضا مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى وسفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

كما التقى بالمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن، تيموثي لينديركنغ، وناقش معه آخر المستجدات، وبحثا خيارات الوصول إلى تسوية مستدامة للنزاع، والوصول إلى خفض تصعيد بشكل عاجل.

تجديد نظام العقوبات

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتمد مجلس الأمن قرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن حتى 28 شباط/فبراير 2023، ويصف جماعة الحوثيين (أنصار الله) في إحدى فقراته بـ "جماعة إرهابية". كما يدرج القرار جماعة الحوثيين ككيان، على قائمة عقوبات اليمن تحت حظر السلاح المستهدف.

ويدين هجمات جماعة الحوثي عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

© UNICEF/Saleh Hayyan طفلة في الثامنة من العمر تحمل مستلزمات الإغاثة في مخيم الشعب للنازحين داخليا في اليمن.

أما فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 23,000 شخص نزحوا منذ بداية العام، معظمهم في محافظات الحديدة ومأرب وشبوة وتعز. وينضم هؤلاء إلى أكثر من أربعة ملايين رجل وامرأة وطفل نزحوا في أنحاء اليمن منذ التصعيد الأخير في عام 2015.

وتبذل وكالات الإغاثة كل ما في وسعها للاستجابة لاحتياجات الناس، إلا أن النقص في التمويل يهدد تدفق المساعدات الإنسانية.

ويُعقد مؤتمر المانحين في 16 آذار/مارس باستضافة مشتركة من الأمم المتحدة والسويد وسويسرا. وتدعو الأمم المتحدة الدول المانحة على الالتزام بتقديم التمويل.