المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحث على حماية المدافعين عن كوكب الأرض

وقالت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي يعقد دورته السنوية التي تستمر لمدة شهر، "حماية البيئة تسير جنبا إلى جنب مع حماية حقوق أولئك الذين يدافعون عنها".

مخاطر المناصرة

كشفت السيدة باشيليت كيف يمكن أن يأتي التحدث والدفاع عن الحقوق البيئية بتكلفة باهظة حيث يتعرض النشطاء للقتل أو سوء المعاملة والتهديدات والمضايقات.

وقالت: "يتعرض الأشخاص الذين يتحدثون علنا ضد إزالة الغابات، والمستخلصات الاستخراجية، وفقدان التراث الثقافي أو الهوية، أو الأعمال التجارية الزراعية ومشاريع التنمية على نطاق واسع - بما في ذلك تلك التي تهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة، مثل السدود الضخمة،" للخطر بشكل خاص.

العديد من المدافعين عن الحقوق البيئية هم أيضا من الشعوب الأصلية، أو أعضاء في المجتمعات المحلية أو مجموعات الأقليات - أو أولئك الذين يمثلونهم.

© UNEP اغتيلت بيرتا كاسيريس، وهي ناشطة بيئية من هندوراس، في مارس 2016. وقد تم تكريمها بعد وفاتها باعتبارها بطلة الأمم المتحدة للأرض لحملتها الدؤوبة من أجل حقوق السكان الأصليين.

ضمان المساءلة

قالت إن مجتمعات بأكملها قد تواجه التهديدات والترهيب عندما يتحدث شخص ما نيابة عنها.

وأكدت السيدة باشيليت أن الدول ملزمة باحترام وحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والمجتمعات التي يمثلونها. يجب على السلطات أيضا منع الهجمات وضمان المساءلة عنها.

وقالت إن هذه الإجراءات تتماشى مع قرار المجلس الذي تم تبنيه العام الماضي والذي يؤيد الحق في بيئة صحية.

ضرورة تنظيم الأعمال التجارية

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان أن تنظم الدول بشكل فعال الأعمال التجارية وتحاسبها على انتهاكات حقوق الإنسان"، بينما يقع على عاتق الشركات أيضا واجب مماثل، على النحو المبين في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

نصحت السيدة باشيليت بأنه قبل تنفيذ أي مشروع مناخي، يجب على الحكومات والشركات إجراء تقييمات لمخاطر حقوق الإنسان.

وقالت: "إذا كانت حقوق الشعوب الأصلية معرضة لخطر التأثر سلبا بمثل هذه المشاريع، فمن الأهمية بمكان الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحقوق في الحصول على المعلومات والمشاركة والعدالة محمية أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليها كذلك في الاتفاقات البيئية.

قالت السيدة باتشيليت، عندما يتم التمسك بهذه الحقوق، "يتمتع كل من الأرض والأشخاص الذين يدافعون عنها بحماية أفضل".

© UNICEF/Patricia Willocq تشارك نساء رابطة "أميغوس دي لاغو"، التي تناضل من أجل حقوق بحيرة أتيلان، في حلقة عمل لنسج الريشة في غواتيمالا.

دعم أممي في جميع أنحاء العالم

كما قدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً عن بعض الأعمال العالمية لموظفيها.

وقالت: "في جميع أنحاء العالم، يلتزم مكتبي بدعم الدول والشركات والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في جميع جهودهم لحماية كوكبنا".

على سبيل المثال، تم تدريب أكثر من 200 من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة المحيط الهادئ للمساعدة في تعزيز التنمية المستدامة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.

في جنوب شرق آسيا، ترصد المفوضية السامية لحقوق الإنسان حالات المضايقة والاعتقال والقتل والاختفاء للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، بينما تعمل مع الحكومات من أجل إنهاء الإجراءات العقابية الموجهة ضد النشطاء.

وفي الوقت نفسه، يقوم الموظفون في المكسيك وكينيا بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وشبكاتهم.

