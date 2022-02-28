مجلس الأمن يرحب بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة

ورحب أعضاء المجلس أيضا باختتام الكويت لعملية تحديد هوية الرفات البشرية التي تم انتشالها من السماوة وهي مدينة عراقية تقع جنوبي العراق على ضفاف نهر الفرات، ونقلها إلى الكويت في عامي 2019 و2020.

وأشاروا إلى أنه تم تحديد 59 مجموعة من الرفات على أنها كويتية ومن رعايا بلدان أخرى.

كما أحاطوا علما بأن الكويت نقلت إلى العراق مجموعات الرفات الست التي لم تتم مطابقتها مع قاعدة بيانات المفقودين لديها.

وفي هذا السياق، جدد أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن تعاطفهم العميق مع أسر المفقودين، وتعازيهم على الأرواح التي فقدت.

أشاد أعضاء مجلس الأمن باللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية الثلاثية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) لدورها في تيسير تنفيذ القرار 2107 (2013) لحل القضايا العالقة المتعلقة بالمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.

ورحبوا بالتزام حكومة العراق المستمر بإعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية، وشجعوا حكومة العراق على مواصلة بحثها عن الممتلكات المفقودة، ولا سيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة.

وختم أعضاء مجلس الأمن بيانهم الصحفي بالإعراب عن "تقديرهم لحكومة العراق لما تبذله من جهود للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."