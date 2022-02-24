رئيس الجمعية العامة يلتقي بأول من تلقى اللقاح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة

وجاء الاجتماع قبيل فعالية رفيعة المستوى بشأن اللقاحات من المقرر عقدها في مقر الأمم المتحدة، يوم الجمعة، بهدف حشد الزخم من أجل التطعيم الشامل.

ومن المقرر أن تتحدث السيدة ليندسي عن أهمية المساواة في الحصول على اللقاحات.

وقال السيد عبد الله شاهد: "تستضيف نيويورك الأمم المتحدة، ونحن جزء من هذه المدينة القوية".

فيما أعربت السيدة ليندسي عن سعادتها باللقاء، قائلة إنه لمن المثير للإعجاب أن "تأتي شابة من جامايكا، ذات يوم، إلى الجمعية العامة". ومضت قائلة:

"يسعدني أن أكون هنا قبل فعالية يوم الجمعة للحديث عن أهمية اللقاحات والمساواة في اللقاحات والصحة العالمية العادلة".

تقدير رمزي

مثّل اللقاء والترحيب أيضا فرصة للرئيس شاهد لتقديم شكر رمزي للمهنيين الصحيين في نيويورك، الذين عملوا بلا كلل منذ تفشي مرض كـوفيد-19 لعلاج المجتمع الدبلوماسي في نيويورك ودعمه.

وقال الرئيس شاهد: "يعمل العاملون في المجال الطبي في الخطوط الأمامية سبعة أيام في الأسبوع، و16 ساعة في اليوم".

وأعرب عن شكره لهؤلاء العاملين الصحيين، مضيفا: "إنه لشرف عظيم أن ألتقي السيدة ليندسي وأن استمع إليها بشأن العمل الذي يتم إنجازه في نيويورك".

رائدة في المجال الإنساني

تلقت السيدة ليندسي لقاحها الأول ضد فيروس كورونا في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، بعد أن أجيز الاستخدام الطارئ للقاحات.

ووصفها رئيس الجمعية بأنها "رائدة أظهرت الإنسانية" من خلال أخذ اللقاح.

وأضاف: "أنتِ شخصية سيتذكرها العالم".

وقد أتاحت الشهرة التي حصلت عليها السيدة ليندسي منصة لها استخدمتها في الدعوة لاستخدام لقاحات كوفيد-19 والوصول إليها.

اللقاحات تعد بمثابة "أمل"

وقالت السيدة ليندسي للرئيس شاهد "إن العدالة في اللقاح أمر مهم بالنسبة لي. أنا سعيدة لأنك اخترت ذلك كموضوع للحدث رفيع المستوى"، واصفة اللقاح بأنه بمثابة "أمل".

وستخاطب الدكتورة ليندسي الحدث رفيع المستوى حول اللقاحات، عبر رسالة فيديو مسجلة مسبقا، لحث المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لرفع الوعي بشأن اللقاحات ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمساواة في اللقاحات بهدف القضاء على فيروس كورونا.

الدكتورة ساندرا ليندسي هي رئيسة التمريض في قسم العناية الحرجة في مركز لونغ آيلاند اليهودي الطبي، في نيويورك، وهي حاصلة على درجة الدكتوراة في العلوم الطبية.