ارتفاع الدخل يضر بالبيئة أكثر من النمو السكاني

تقرير النمو السكاني العالمي والتنمية المستدامة، الذي صدر يوم الأربعاء، هو الأحدث ضمن سلسلة من التقارير حول الاتجاهات الديموغرافية الرئيسية.

وكشف عن تضاعف عدد الأشخاص على هذا الكوكب - أكثر من ثلاثة أضعاف - منذ عام 1950 ويمكن أن يصل إلى ما يقرب من 11 مليار نسمة بحلول نهاية القرن، وفقا للدراسة التي تبحث في الروابط بين النمو السكاني والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة.

يجب على الدول الغنية أن تتحرك

قال معدّو التقرير: "في حين أن النمو السكاني يضخم الأثر الضار للعمليات الاقتصادية على البيئة، فإن ارتفاع دخل الفرد كان أكثر أهمية من النمو السكاني في زيادة الإنتاج والاستهلاك وانبعاثات غازات الدفيئة."

وأضافوا أن البلدان الأكثر ثراء تتحمل المسؤولية الأكبر للتحرك بسرعة بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتنفيذ استراتيجيات لفصل النشاط الاقتصادي البشري عن التدهور البيئي.

ومن النتائج الرئيسية الأخرى أن معظم النمو السكاني في العالم في المستقبل سيحدث في الدول النامية.

النجاح والفشل

يتزايد عدد السكان بسرعة لأن الناس يعيشون فترة أطول، وذلك بفضل التحسينات في الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والدواء.

ووصف معدّو التقرير ذلك بأنه "أحد أعظم النجاحات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية."

ومع ذلك، فإن النمو السكاني السريع يمثل أيضا فشلا في ضمان حصول جميع الأشخاص على المعرفة والقدرة والوسائل لتحديد ما إذا كانوا يريدون إنجاب أطفال ومتى.

ومن ناحية، فإن توفير الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية، وخاصة للنساء، يمكن أن يعجل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويساعد على تعطيل تناقل الفقر بين الأجيال.

فرصة سانحة

في الوقت نفسه، يمكن للبلدان ذات المستويات المرتفعة نسبيا من الخصوبة أن تستثمر في التعليم والصحة، فضلا عن تعزيز العمالة الكاملة للجميع.

ويمكن أن يؤدي الانخفاض الناتج في الخصوبة إلى خلق "فرصة سانحة" للنمو الاقتصادي المتسارع.

وتشير النتائج الأخرى إلى حاجة البلدان النامية للدعم من أجل تقليل الانبعاثات في المستقبل مع تقدم اقتصاداتها، فضلا عن المساعدة التقنية والمالية اللازمة.

كما ينبغي أن تصبح النظم الغذائية أكثر استدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والحد من الأضرار البيئية.