الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التسوية السلمية للنزاع في شرق أوكرانيا

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه صدر مساء الاثنين بتوقيت نيويورك، دعا السيد غوتيريش إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا، وفقا لاتفاقيات مينسك، كما أقرّها مجلس الأمن في القرار 2202 (2015).

وذكر البيان أن الأمين العام يعتبر قرار الاتحاد الروسي انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

يحث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية

وأشار البيان إلى أنه تماشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تظل الأمم المتحدة داعمة على نحو تام لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وقال البيان: "يحث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تركيز جهودها على ضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنع أي إجراءات وتصريحات قد تزيد من تصعيد الوضع الخطير في أوكرانيا وحولها وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمعالجة جميع القضايا سلميا."

وكان الناطق الرسمي قد قال في تغريدة على تويتر إن السيد غوتيريش قام بإلغاء زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيعود إلى نيويورك، وذلك في ضوء التطورات في أوكرانيا.