قلق أممي إزاء "زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار" عبر خط التماس في شرق أوكرانيا

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك للصحفيين: "إننا قلقون بشكل خاص بشأن تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين، واستهداف البنية التحتية المدنية وعمليات الإجلاء."

وأكد على دعوة الأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، و(ممارسة) أقصى درجات ضبط النفس وأن تتجنب الأطراف جميعها أي أفعال وتصريحات من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات أكثر.

وقال: "يجب معالجة جميع القضايا بالطرق الدبلوماسية."

التواصل مع الأطراف المختلفة

وردّا على أسئلة الصحفيين، أكد دوجاريك على مواصلة الأمين العام وطاقمه التواصل مع الأطراف المختلفة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد في مؤتمر ميونيخ أنه لا يزال يعتقد بأن الصراع العسكري في أوروبا "لن يحدث" ولكن إن حدث، "فسيكون كارثيا."

وقال إن الوقت قد حان "للتخفيف من حدة الأزمة بشكل جدي" مشيرا إلى ألا بديل عن الدبلوماسية.

علاوة على ذلك، ذكرت اليونيسف أن الأطفال في شرق أوكرانيا يعيشون في واحدة من أكثر الأراضي الملوثة بالألغام في العالم. "يعيشون ويلعبون ويذهبون من وإلى المدرسة، يوميا، في مناطق مليئة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب القابلة للانفجار".

ولفتت اليونيسف الانتباه إلى أن الصراع قد تسبب في خسائر فادحة في الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي بالنسبة لجيل كامل من الأطفال، ودعت جميع الأطراف إلى حماية الأطفال ومن يقدمون الرعاية لهم من الهجمات.

ودعت الوكالة جميع الأطراف إلى احترام إعلان المدرسة الآمنة، مشددة على ضرورة توفير الحماية للحفاظ على سلامة الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، بغض النظر عن الظروف التي قد يجدون أنفسهم فيها.

© UNICEF/Ashley Gilbertson أشخاص يسيرون خارج مبنى سكني دمره القصف في مارينكا، دونيتسك أوبلاست، في أوكرانيا.

الالتزام بالعمل في شرق أوكرانيا

وردّا على أسئلة تتعلق بوضع طواقم الأمم المتحدة في المنطقة، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة ملتزمة بالبقاء وتقديم المساعدة في أوكرانيا، وخاصة في شرق أوكرانيا.

وقال: "عبرت خط التماس يوم الجمعة قافلة تتألف من حوالي 12 شاحنة، بعد بعض الصعوبات التي تجاوزناها."

وقد سمحت الأمم المتحدة بإعادة نقل مؤقتة لبعض الطواقم غير الأساسية، ولكن في الوقت نفسه، تفِد طواقم أخرى لدعم العمليات.

وقال دوجاريك: "أعتقد أنه يجب فهم أن ثمّة أمورا تحدث وهي خارجة عن إرادتنا تجعل من الصعب للأسر البقاء هناك. الفكرة هي أن (عدد) الموظفين في الجزء الشرقي من أوكرانيا لا يتغير، سواء الطواقم المحلية أو الدولية."

وفي هذه المرحلة، فإن العدد الموجود الآن في أوكرانيا هو 1,510 (149 من الموظفين الدوليين، و1,361 من الطواقم المحلية) وهناك حوالي 100 من الطواقم التي تعمل في شرق أوكرانيا، محلية ودولية.