حقوق إنسان: إنشاء لجنة مصالحة للنظر في مزاعم التمييز العنصري التي وجهتها فلسطين ضد إسرائيل

وجاء في بيان صحفي صادر اليوم الخميس أن "لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) قد شكلت لجنة مصالحة خاصة"، تعمل ضمن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.



بحسب البيان، ستوفر لجنة مصالحة الجديدة "مساعيها الحميدة لكل من دولة فلسطين وإسرائيل بهدف حل النزاع حول مزاعم التمييز العنصري بشكل ودي".

ولجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف فيها.

خمسة خبراء يعملون بصفتهم الشخصية

إسرائيل ودولة فلسطين هما طرفان في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تسمح للدول بتقديم شكوى إلى اللجنة بشأن الانتهاكات المزعومة للمعاهدة من قبل دولة طرف أخرى، وفقا للمادة 11.

وقد شُكلت لجنة التوفيق بموجب المادة 12 (1) (ب) من الاتفاقية، وتتألف من خمسة خبراء في مجال حقوق الإنسان من اللجنة.

الخبراء هم فيرين شيبرد، وغون كوت، وبانسي تلاكولا، وتشينسونغ تشونغ، وميشاي بالسيرزاك. والخبراء المعينون مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.

نتائج وتوصيات.. قريبا

وكانت لجنة المصالحة قد عقدت اجتماعين تحضيريين عبر الإنترنت في 19 كانون الثاني/يناير و10 شباط/فبراير من هذا العام، حيث اعتمدت خلالهما نظامها الداخلي وانتخبت غون كوت رئيساً لها.

ستقوم لجنة المصالحة بمراجعة المعلومات والأدلة وإعداد تقرير يسلط الضوء على نتائجها وتوصياتها من أجل الحل الودي للنزاع.

يمكنكم الاطلاع على الوثائق المتعلقة بقضية دولة فلسطين ضد إسرائيل عبر الإنترنت.