السودان: خبير حقوق الإنسان أداما ديانغ يزور السودان في غضون أيام

وخلال زيارته التي ستتم في الفترة من 20 إلى 24 شباط/فبراير 2022، سيلتقي السيد دينغ مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

#السودان

في أعقاب مقتل متظاهريْن أحدهما قاصر خلال مظاهرات شهدتها العاصمة #الخرطوم يوم الاثنين، أعرب الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ @AdviserAdaDieng عن قلقه البالغ.



ودعا إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة



👇https://t.co/Q2XoZUgKde — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 15, 2022

دعوة إلى تحقيقات سريعة ومستقلة

وكان الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ قد أعرب مطلع هذا الأسبوع عن بالغ القلق إزاء مقتل اثنين من المتظاهرين، أحدهما قاصر، خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم، يوم الاثنين.

وبمقتل المتظاهريْن الاثنين، يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 81 بينهم امرأة و10 من القاصرين، وفقا للخبير الأممي.

ودعا السيد أداما ديانغ، في تغريدة على تويتر، السلطات السودانية إلى ضمان إجراء "تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في عمليات القتل والإصابات والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين وأعضاء لجان المقاومة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

مؤتمر صحفي بنهاية الزيارة

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين السيد ديانغ خبيرا للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان من قبل المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة S-32/1، لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان منذ الانقلاب العسكري 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2021.

وسيعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته يوم 24 شباط/ فبراير في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي.