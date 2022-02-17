 

السودان: خبير حقوق الإنسان أداما ديانغ يزور السودان في غضون أيام

من الأرشيف: أداما ديانغ، الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان.
UN Photo/Jean-Marc Ferré
من الأرشيف: أداما ديانغ، الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان.
17 شباط/فبراير 2022
حقوق الإنسان

يبدأ خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، السيد أداما ديانغ، يوم الأحد أول زيارة رسمية له إلى البلاد، بعد شهر من تأجيل الزيارة بناءً على طلب السلطات السودانية.

وخلال زيارته التي ستتم في الفترة من 20 إلى 24 شباط/فبراير 2022، سيلتقي السيد دينغ مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين.

دعوة إلى تحقيقات سريعة ومستقلة

وكان الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ قد أعرب مطلع هذا الأسبوع عن بالغ القلق إزاء مقتل اثنين من المتظاهرين، أحدهما قاصر، خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم، يوم الاثنين.

وبمقتل المتظاهريْن الاثنين، يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 81 بينهم امرأة و10 من القاصرين، وفقا للخبير الأممي.

 

ودعا السيد أداما ديانغ، في تغريدة على تويتر، السلطات السودانية إلى ضمان إجراء "تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في عمليات القتل والإصابات والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين وأعضاء لجان المقاومة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

 

مؤتمر صحفي بنهاية الزيارة

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين السيد ديانغ خبيرا للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان من قبل المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة S-32/1، لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان منذ الانقلاب العسكري 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2021.

 

وسيعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته يوم 24 شباط/ فبراير في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 