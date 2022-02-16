كوفيد-19: منظمة الصحة العالمية ترحب بإنشاء مرافق كاملة التجهيز لإنتاج اللقاحات في أفريقيا

وبهدف تحسين إمدادات اللقاحات ضد كـوفيد-19، اتخذت شركة بيونتك خطوة في هذا الاتجاه، عبر إنشاء مرافق إنتاج كاملة التجهيز وقابلة للنقل إلى أفريقيا، لتطوير لقاحات بتقنية mRNA قابلة للتطوير من خلال تطوير وتسليم مرافق تصنيع mRNA الجاهزة، اعتمادا على حلول الحاويات.

وفي اجتماع رفيع المستوى، في منشأة التصنيع الجديدة لشركة بيونتك في ماربورغ بألمانيا، عرضت الشركة حل الحاويات المسمى "بيوإنتينر" أو BioNTainer للشركاء الرئيسيين.

BioNTech

وخلال الاجتماع، قال د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "المأساة هي أن مليارات البشر لم يستفيدوا بعد من قوة اللقاحات المنقذة للحياة، لدينا الأدوات للسيطرة على جائحة كوفيد-19 هذا العام. لكن تفشي الظلم يقوّضنا."

ورحب د. تيدروس بمبادرة بيونتك لزيادة إنتاج اللقاحات في أفريقيا. "سيساعد هذا الجهد المبتكر القابل للتطوير في تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، فضلا عن المشاريع طويلة الأجل مثل لقاح الملاريا المخطط لشركة بيوإنتك."

وأكد أن هذا الجهد الجديد يضمن التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز نقل تكنولوجيا mRNA الجديد "الذي أطلقناه مع العديد من الحكومات والشركات والهيئات العلمية في جنوب أفريقيا، والذي تسنت لي الفرصة لزيارته الأسبوع الماضي."

وأشار إلى أن المركز سيساعد في بناء القدرات في أفريقيا للسيطرة على كوفيد وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها. والمركز مخصص ليس فقط للقاحات لكن لمنتجات أخرى مثل العلاجات والتشخيص.

WHO/MPP/Rodger Bosch مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدرسون أدهانوم غيبرييسوس (على اليمين) ووزيرة التنمية البلجيكية، ميريام كيتير، (على اليسار) في زيارة إلى مركز اللقاحات في جنوب أفريقيا.

"فشل أخلاقي"

وحذر د. تيدروس من أنه في العديد من البلدان ذات التغطية العالية من اللقاحات، ظهرت رواية خطيرة مفادها بأن الجائحة انتهت.

وقال: "في الواقع لا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعانون من انخفاض تغطية اللقاحات ومن قدرة اختبار منخفضة." وشدد على أن الإنتاج المحلي أمر بالغ الأهمية لسد هذه الفجوة – ليس فقط الآن، ولكن للمستقبل.

وتابع يقول: "هذا ليس فشلا أخلاقيا فحسب، بل إنه فشل وبائي أيضا، مما يخلق الظروف المثالية لظهور متغيرات جديدة."

وأعرب عن التزام المنظمة بالعمل مع جميع الشركاء لضمان حصول كل بلد على اللقاحات والأدوات الأخرى لحماية صحة سكانها.

وقال: "لا يمكننا تحقيق هذا الهدف سوى من خلال تعاون حقيقي في تطوير اللقاحات المحلية وإنتاجها وتوزيعها وطرحها، عبر مجموعة متنوعة من المنصات."

مبادرة تهدف لمكافحة الجائحة

وتتوقع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أن تكون هذه المبادرة رائدة في مكافحة الجائحة.

وقالت في كلمتها خلال الاجتماع: "هذا العام، سيتم نقل اثنين من مصانع الحاويات تلك إلى أفريقيا، إلى روندا والسنغال.. تتعلق المبادرة أولا وقبل كل شيء بالمساواة في اللقاحات، سيتم بيع اللقاحات من المصانع الجديدة بأسعار غير هادفة للربح، حصريا إلى البلدان الأفريقية."

وسيتم إنشاء أول منشأة تصنيع بتقنية mRNA بواسطة بيونتك في الاتحاد الأفريقي في منتصف عام 2022. ومن المتوقع وصول أول بيوإنتينير (BioNTainer) إلى أفريقيا في النصف الثاني من عام 2022.

ومن بين المشاركين في الاجتماع، رؤساء السنغال وغانا وروندا، بالإضافة إلى وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.