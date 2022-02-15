مجلس الأمن يمدد بالإجماع تفويض فريق الخبراء المعني بالسودان

وكانت الولايات المتحدة وهي حاملة القلم فيما يتعلق بالجزاءات المفروضة على السودان، قد عممت في 28 كانون الثاني/يناير، مشروعا أوليا على المجلس، وعقدت جولتين من المفاوضات الرسمية في 1 و8 شباط/فبراير.

في أعقاب مفاوضات ثنائية إضافية مع بعض الأعضاء، تم وضع مسودة تحت إجراء الصمت في 9 فبراير/شباط حتى اليوم التالي (10 فبراير/شباط). وكسرت الصين وروسيا الصمت فيما بعد. من ثم تجاوزت مسودة منقحة فترة الصمت واكتست اللون الأزرق، وقد تم اليوم اعتمادها بالإجماع لتصبح القرار 2620 (2022).

حيثيات القرار الجديد

والقرار الجديد المعتمد اليوم، يقر بأن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، ويأتي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويمدد ولاية فريق الخبراء المعين أصلاً بموجب القرار 1591 (2005) حتى 12 آذار / مارس 2023، ويعيد التأكيد على ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في القرارات السابقة ذات الصلة.

ويطلب مجلس الأمن عبر قراره الجديد من فريق الخبراء تزويد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان بتقرير مرحلي عن أنشطته في موعد أقصاه 12 آب / أغسطس 2022، وتقديمه إلى المجلس، بعد المناقشة مع اللجنة.

ويطلب من الفريق أيضا تقديم تقرير نهائي بحلول 13 كانون الثاني/يناير 2023 مع نتائجه وتوصياته.

اختُتمت المرحلة الأولى من المشاورات من أجل عملية سياسية ل #السودان، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة @UNITAMS



وفي السودان أيضا، أعرب خبير حقوقي عن القلق إزاء الأنباء عن احتجاز وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف@UN_Spokesperson

تفاصيل أوفى 👇https://t.co/ankwYSZbwT — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 14, 2022

ويطلب كذلك من فريق الخبراء أن يوافي اللجنة كل ثلاثة أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته، بما في ذلك ما يتعلق بسفر الفريق، وتنفيذ الفقرة 10 من القرار 1945 (2010) وجدواها، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي للولاية في موعد أقصاه 12 شباط / فبراير 2023.

المشورات حول العملية السياسية

كانت المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي يمدد ولاية فريق الخبراء صعبة وقد جرت في سياق أزمة سياسية مستمرة في السودان عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021.

وفي 8 يناير / كانون الثاني، أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) إطلاق "عملية سياسية بين السودانيين تيسرها الأمم المتحدة وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين في الاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة السياسية الحالية". وقد اختتمت المرحلة الأولى منها كما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس خلال مؤتمره الصحفي.

ومع نهاية هذه المرحلة وتحضيرا للمرحلة المقبلة، ستقوم يونيتامس بنشر وثيقة موجزة تلخص من خلالها أهم مواضع التوافق بين أصحاب المصلحة السودانيين حول المسائل الإشكالية المتعلقة بالانتقال.

