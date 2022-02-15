مساعٍ أممية متواصلة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في لبنان بموعدها المحدد

وقالت المنسقة الخاصة، يوانّا فرونِتسكا، إنها تتطلع إلى استمرار الحوار بين الحكومة وأصحاب المصلحة المحليّين والمجتمع الدولي دعما للانتخابات.

جاء ذلك خلال ترأس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ووزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام المولوي، اليوم "منتدى الانتخابات" الثاني لتقييم الاستعدادات للانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها بعد عدة أشهر.

وجمع "منتدى الانتخابات" الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات في بيروت، مسؤولين حكوميّين، بينهم ممثّلون عن وزارة الخارجية وهيئة الإشراف على الانتخابات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.

أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

تأكيدا على احترام الجداول الزمنية الدستورية، شددت المنسقة الخاصة على أهميّة إجراء الانتخابات في موعدها.

أشكر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري على حوارنا حول الدور الأساسيّ لمجلس النواب قبل الانتخابات في أيار. pic.twitter.com/TvdIrqNobg — Joanna Wronecka (@JWronecka) February 11, 2022

وبينما يدرس مجلس الوزراء الميزانية الانتخابية اليوم، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها في أن يوافق مجلس الوزراء "على الميزانيّة الانتخابية -- على صعيد مكوناتها المحلية والخارجية -- حتى يمكن المضي قدما بسرعة وحتى لا يسود جو من عدم اليقين حول الانتخابات."

كما أشارت إلى أهميّة تكثيف حملات التوعية وتثقيف الناخبين، فضلا عن الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تصويت المغتربين.

وكانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان قد أكدت في 11 شباط/فبراير أن الانتخابات هي أولا وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها.

ضمان نزاهة العملية الانتخابية

ودعت السيدة فرونِتسكا السلطات اللبنانية إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات بكل وسيلة ممكنة حتى تتمكن من أداء دورها المكلّفة به والذي يُعتبر بالغ الأهمية من أجل نزاهة العملية الانتخابية.

وفي بيان، أشار مكتب المنسقة الخاصة إلى أن تصريحات السفراء وممثلي المجتمع المدني في المنتدى تظهر اهتمامهم المستمر بالانتخابات اللبنانية.

كما أكد الاجتماع على الدعم المالي والمادي والفني والسياسي الكبير الذي قدمه المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في لبنان.

من جانبها، حثت مجموعة الدعم الدولية على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراما للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة. كما دعت المجموعة السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد.