ليبيا: الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى مواصلة الحفاظ على استقرار ليبيا "كأولوية قصوى"

وقد أعلن البيان الصادر صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، "يتابع عن كثب الوضع في ليبيا".

ويوضح البيان أن الأمين العام أحيط علما بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب يوم الخميس 10 شباط/فبراير بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية.



كما أحيط علما بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد.

أهمية الشفافية والتوافقية

عقّب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على التطورات الأخيرة التي تحدث في #ليبيا، بما فيها ما تردد عن محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء عبد الحميد #الدبيبة، وإعلان البرلمان الليبي اختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.

https://t.co/0rSTxg3ldz — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 11, 2022

وفي بيانه حث الأمين العام "جميع الأطراف والمؤسسات إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية."

كما دعا الأمين العام "جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى."

إجراء الانتخابات هدف أساسي

هذا وذكر جميع المؤسسات "بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن" من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي أمس، سئل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عن دور السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام، وإن كانت ستبقى في منصبها بعد نيسان/أبريل المقبل، فأوضح دوجاريك:

"موقفنا في هذه المرحلة هو أن ستيفاني وليامز هي الشخصية الرئيسية لدينا بشأن ليبيا. وتمثل الأمين العام بصفتها مستشارة بشأن ليبيا، ولن ندخل- خاصة في هذه اللحظة الحرجة- في تكهنات حول القيادة المستقبلية."