تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد أهمية إعادة تعريف التقدم في عالم يسوده القلق

حتى المواطنين الذين يعيشون في البلدان التي تتمتع ببعض أعلى مستويات الصحة الجيدة والثروة ونتائج التعليم، يبلغون عن قلق أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عقد من الزمن.

تخوف من المستقبل

قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "على الرغم من أن الثروة العالمية أكبر من أي وقت مضى، فإن غالبية الناس تشعر بالقلق بشأن المستقبل، ومن المحتمل أن تتفاقم هذه المشاعر بسبب الجائحة".

"في سعينا لتحقيق النمو الاقتصادي الجامح، نواصل تدمير عالمنا الطبيعي بينما تتسع التفاوتات، داخل البلدان وفيما بينها. لقد حان الوقت لإدراك المؤشرات التي تدل على معاناة المجتمعات من ضغوط هائلة، وإعادة تعريف ما يعنيه التقدم في الواقع".

ويدعو التقرير، المعنون "التهديدات الجديدة للأمن البشري في الأنثروبوسين"، إلى مزيد من التضامن عبر الحدود لمعالجة الشطر بين التنمية والأمن المتصور.

الاستدامة للجميع

كما يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اتباع نهج جديد للتنمية يأمل في أن يساعد الناس على العيش متحررين من العوز والخوف والقلق والإهانة.

قال السيد شتاينر: "نحن بحاجة إلى نموذج تطوير مناسب للغرض يتم بناؤه لحماية كوكبنا وتعافيه وتوفير فرص مستدامة جديدة للجميع".

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الأمن البشري لأول مرة في تقرير التنمية البشرية التاريخي الذي أصدره عام 1994.

أشارت الدراسة إلى خروج جذري عن الفكرة القائلة إنه يجب تقييم أمن الناس من خلال النظر فقط في الأمن الإقليمي، وبدلاً من ذلك يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الأساسية وكرامتهم وسلامتهم ليعيشوا حياة آمنة.

حان وقت العمل الآن

يعتقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حتمية العمل الآن لم تكن أكثر وضوحا من أي وقت مضى. للعام الثاني على التوالي، أدت الجائحة إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الولادة، فضلاً عن مقاييس أخرى للتنمية البشرية الشاملة.

UNICEF/Taha Almahbashi امرأة تحمل طفلها الذي يعاني من سوء تغذية شديدة ومضاعفات صحية تسير باتجاه مركز صحي في الحديدة، اليمن.

يحذر المؤلفون من أن تغير المناخ من المحتمل أيضا أن يصبح سببا رئيسيا للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يكون مسؤولاً عن 40 مليون حالة وفاة قبل نهاية القرن، حتى مع التخفيف المعتدل للانبعاثات.

يفحص التقرير كذلك التهديدات الأخرى التي أصبحت أكثر بروزا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التهديدات من التقنيات الرقمية، وتزايد عدم المساواة، والصراعات، وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على مواجهة التحديات الجديدة مثل الجائحة.

الحماية والتمكين والتضامن

ويقول مؤلفو التقرير إن التصدي لهذه التهديدات سيتطلب من صانعي السياسات النظر في الحماية والتمكين والتضامن إلى جانب بعضها البعض لكي يعمل الأمن البشري والاعتبارات الكوكبية والتنمية البشرية سويا وليس في الاتجاه المعاكس.

وقالت أساكو أوكاي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن التقرير يسلط الضوء على الحاجة إلى بناء شعور أكبر بالتضامن العالمي على أساس فكرة الأمن المشترك.

وأوضحت أن "الأمن المشترك يدرك أن المجتمع لا يمكن أن يكون آمنا إلا إذا كانت المجتمعات المجاورة كذلك. هذا شيء نراه بوضوح تام مع الجائحة الحالية: الدول عاجزة إلى حد كبير عن منع الطفرات الجديدة لهذا الفيروس التاجي من عبور الحدود."

كما يشير التقرير إلى الارتباط القوي بين انخفاض مستويات الثقة والشعور بعدم الأمان. فالأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من انعدام الأمن البشري المتصور هم أقل بثلاث مرات من غيرهم في اعتبار الآخرين جديرين بالثقة.

من بين النتائج الأخرى، اتساع الفجوات في أنظمة الرعاية الصحية بين البلدان. ويتضمن التقرير مؤشرا جديدا يكشف أنه بين عامي 1995 و 2017، تفاقم عدم المساواة في أداء الرعاية الصحية بين البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة والعالية جدا.