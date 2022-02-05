الأمين العام يبحث مع السلطات الصينية سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وبيجين

وعلى هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في بيجين، التقى السيد غوتيريش، يوم السبت، مع الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ، وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية، وانغ يي.

وهنأ الأمين العام، وفقا لبيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه، جمهورية الصين الشعبية على تنظيمها للألعاب، معربا عن شكره للسلطات الصينية على كرم ضيافتها.

تعددية الأطراف في مواجهة الانقسامات

وفي مواجهة التحديات الهائلة التي تطرحها الجائحة الصحية وتغير المناخ وتزايد الصراعات، أكد الأمين العام على أهمية الوحدة والتضامن في إطار متعدد الأطراف لجَسْرِ هوة الانقسامات الجيوسياسية.

وأعرب السيد غوتيريش عن قلقه إزاء النمو الهائل في التفاوتات في العالم والتي تؤجج الانقسام بين الشمال والجنوب.

وشدد على الحاجة إلى خطة تطعيم عالمية تصل إلى كافة الناس في كل مكان، ولا سيما في القارة الأفريقية، التي لا تفتقر إلى الوصول إلى اللقاحات فحسب، بل تفتقر أيضا إلى الموارد اللازمة لإنعاش اقتصاداتها.

وجدد التأكيد على أن هذا يتطلب إصلاحا جادا للنظام المالي الدولي حتى تتوفر للبلدان النامية إمكانية الحصول على الموارد التي تحتاجها، لا سيما من خلال تخفيف الديون وزيادة التمويل بشروط ميسرة.

تغير المناخ

وشدد الأمين العام على أهمية مبادرة الصين للتنمية العالمية لدعم تنفيذ أهـداف التنمية المستدامة، ولا سيما في أفقر البلدان.

كما شدد أيضا على ضرورة وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها المتعلقة بدعم البلدان النامية في الحصول على التمويل المناخي من أجل التخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

وأقر الأمين العام بالجهود المهمة التي تبذلها الصين في سبيل معالجة تغير المناخ، لكنه كرر النداء لبذل جهود إضافية لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بغرض سد فجوة الانبعاثات.

كما أعرب المسؤول الأممي الأرفع عن توقعه بأن تسمح الاتصالات بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والسلطات الصينية بزيارة، ذات مصداقية، للمفوضة السامية إلى الصين، بما في ذلك شينجيانغ.

وتطرق النقاش بين الأمين العام والسلطات الصينية أيضا إلى القضايا الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على أفغانستان.