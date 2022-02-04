الأمم المتحدة تعلن مقتل ما لا يقل عن 25 من موظفيها في هجمات متعمدة في 2021

القتلى هم مدني واحد و24 من حفظة السلام، بينهما امرأتان.

وللسنة الثامنة على التوالي، وتعد ظروف عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الأخطر في العالم، حيث قُتل 19 من حفظة السلام هناك، تليها ظروف عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، التي شهدت مقتل أربعة من أفرادها.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 462 من موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها الذين قتلوا في هجمات متعمدة في السنوات الـ 11 الماضية.

توجد حاليا 12 عملية حفظ سلام بقيادة قسم إدارة عمليات حفظ السلام.

وتساعد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام البلدان على تجاوز المصاعب والانتقال من الصراع إلى السلام.

وتتمتع البعثات بالشرعية، ومشاركة العبء، والقدرة على نشر القوات والشرطة من جميع أنحاء العالم، ودمجها مع قوات حفظ السلام المدنية لمعالجة مجموعة من الولايات التي حددها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتشمل ولاية حماية المدنيين وحماية الأطفال والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ودعم المشاريع ذات التأثير السريع على المجتمعات.