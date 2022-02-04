حملة أممية لدعم المئات من النساء الحوامل والمرضعات في غزة والضفة الغربية

الحملة تأتي تحت شعار "مكاسبكم الصغيرة تقود إلى إنجازات كبيرة"، وتشمل أنشطة مثل جلسات الطبخ، ومستلزمات الحدائق المنزلية والتدريب على زراعة الخضار والفواكه.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد نقص الحديد مشكلة تهدد الصحة العامة في فلسطين، وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

ويهدف برنامج الأغذية العالمي، من خلال هذه الحملة، إلى دعم الأمهات والأسر في تحسين تغذيتهم مع زيادة استهلاك الحديد الموجود في النظام الغذائي.

كما سيوفر برنامج الأغذية العالمي للمشاركين جلسات حول البستنة المنزلية وبستنة النباتات الغنية بالحديد من خلال نشاط "ازرعوا حديقتكم الخاصة".

تبادل المعرفة

ستشجع هذه الأنشطة المشاركين والمشاركات على اتخاذ خيارات غذائية وأنماط حياة صحية لأنفسهم ولأسرهم، مما يساهم في تحسين حالتهم التغذوية العامة.

وقال سامر عبد الجابر، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في فلسطين:

"إن معالجة القضايا المهمة مثل فقر الدم من خلال المبادرات المجتمعية وعبر الإنترنت يعني تسريع ودعم عملية تبادل المعرفة. من خلال المبادرات العملية وتسخير قوة التكنولوجيا، نعمل معا لبناء عملية لا تهدف في النهاية إلى مشاركة المعلومات فحسب، بل لتشجيع الأشخاص على تطبيقها في أنشطتهم اليومية."

دعم القدرة على الصمود على المدى الطويل

يقدم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين المساعدة الغذائية للفئات الأكثر ضعفا من خلال الغذاء العيني والتحويلات النقدية.

ويدعم البرنامج أيضا القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال نهج سبل العيش الذي يستخدم التدريب الموجه، ودعم فرص العمل التي تركز على المهارات، وتوفير الأصول الزراعية المنزلية لتحسين الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية للأسر الفلسطينية الأكثر ضعفا وتأثرا.