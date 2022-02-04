أنطونيو غوتيريش: الروح الأولمبية لازمة الآن أكثر من أي وقت مضى

وهنأ الأمين العام المتنافسين قائلا إنهم يجسدون روح السلام والاحترام المتبادل والتفاهم الأولمبية.

عائلة بشرية واحدة

وقال: "يحدوني أمل وطيد بأن تتجاوز هذه الروح هذه الألعاب الأولمبية لتذكير الجميع، المشاركين والمشاهدين، بأننا ننتمي إلى نفس العائلة البشرية".

"ليس هناك حد لما يمكن أن تحققه عندما نعمل معا - من أجل السلام وحقوق الإنسان والحياة الصحية والرفاهية للجميع."

يتواجد السيد غوتيريش في بيجين حاليا، حيث التقى يوم الجمعة برئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، توماس باخ.

وأكد في تصريحات عقب محادثاتهما، أن الرسالة الأولمبية التي مفادها الوحدة والتضامن العالميين لازمة ومطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى.

توحيد العالم

وقال الأمين العام "في لحظة نرى فيها الكثير من عبارات الشعبوية، الكثير من عبارات العنصرية، الكثير من عبارات كراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية المسلمين، فأن نكون هنا وأن نكون مع الرياضيين الذين يأتون من جميع الثقافات، من جميع البلدان، من جميع الأعراق، ومن جميع الأديان، يعد رسالة رائعة".

وأضاف السيد غوتيريش أن المنافسة "لا تعني بالضرورة العداء"، لأنها يمكن أن تجمع البلدان معا لمكافحة كوفيد -19 وتغير المناخ وعدم المساواة والتحديات العالمية الأخرى التي تتطلب أكثر من الوحدة والتضامن.

قبل الألعاب، استشهد الأمين العام بالهدنة الأولمبية وهي تقليد مقدس يعود تاريخه إلى آلاف السنين، ليناشد الأطراف المتحاربة في إثيوبيا وقف القتال.

"عندما نرى العديد من الصراعات حول العالم، نرى الأهمية المطلقة لإقامة الألعاب الأولمبية التي يتم فيها تمثيل جميع البلدان، حتى - للأسف - بعض البلدان التي تعيش في حالة حرب، لتكون موجودة جميعا هنا ولإظهار أن السلام ممكن، هذه الوحدة ممكنة والتضامن ممكن".

"هذا يبرر تماما الالتزام القوي للأمم المتحدة بدعم اللجنة الأولمبية الدولية."

وتشارك حوالي 90 دولة في ألعاب بيجين التي تستمر حتى 20 شباط/فبراير.

دبلوماسيون في ملابس رياضية

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، موجود أيضا في العاصمة الصينية حيث حمل الشعلة الأولمبية يوم الجمعة ودار بها في الملعب تبعا للتقليد الأوليمبي.

وفي حديثه للصحفيين عقب ذلك، وصف التجربة بأنها "فرصة عظيمة وامتياز عظيم".

وقال إن الألعاب الأولمبية تمثل الإنسانية في أفضل حالاتها.

وردا على سؤال حول كيفية توافق قيم اللجنة الأولمبية الدولية والأمم المتحدة، أوضح السيد شاهد أن كلاهما يتمحور حول السلام.

وقال إن الأمم المتحدة تأسست للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بينما توفر اللجنة الأولمبية الدولية منصة تجمع جميع الناس معا، بغض النظر عن معتقداتهم واختلافاتهم.

