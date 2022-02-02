الأمم المتحدة تدين هجوما على موقع للنازحين في جمهورية الكونغو الديموقراطية

هذا ما أفاد به نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأربعاء، للصحفيين في المقر الدائم مشيرا إلى أنه بحسب زملائنا في الميدان فإن "ما لا يقل عن 50 شخصا، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في هذا الهجوم، وأصيب 36 آخرون بجراح."

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أرسلت دورية إلى الموقع فور تلقيها تنبيها بشأن الهجوم.

كما قامت بإخطار قوات الأمن الوطني وكذلك شبكة تنبيه المجتمع.

وذكر فرحان حق أن عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين بعد وقت قصير من وصولهم إلى الموقع وأجروا عمليات مشتركة مع الجيش الكونغولي في الصباح الباكر، ودفعوا المهاجمين إلى خارج المنطقة وقاموا بتأمين موقع النازحين لمنع المزيد من الهجمات.

وأشار في مؤتمره الصحفي إلى أن الشركاء الإنسانيين يقدمون الإمدادات الطبية.

هذه المنطقة هي موطن لنحو 600،000 نازح.

ويقول العاملون في المجال الإنساني إن الوصول عن طريق البر مقيد بسبب انعدام الأمن، وإن إيصال المساعدة الإنسانية يواجه تحديات.

