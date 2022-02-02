غينيا بيساو: دعوة إلى ضمان أن تتماشى التحقيقات في محاولة الانقلاب مع معايير حقوق الإنسان

وأكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يواصل متابعة التطورات في غينيا بيساو عن كثب، ويشجع جميع أصحاب المصلحة، وخاصة قوات الدفاع والأمن، على ممارسة ضبط النفس واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي أفعال من شأنها أن تقوّض السلام والاستقرار في البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين يوم الأربعاء ردّا على سؤال حول أحدث التطورات في غينيا بيساو، إن الأمين العام يجدد التأكيد على حاجة جميع الأطراف إلى احترام مؤسسات الدولة الديمقراطية.

من هو المسؤول عن محاولة الانقلاب؟

وفي معرض ردّه على سؤال آخر يتعلق بالمسؤولين عن محاولة الانقلاب، قال فرحان حق: "في هذه المرحلة يجب التحقيق في ذلك ولكن كما قلت نريد أن نضمن أن تنفذ التحقيقات بما يتماشى بالكامل مع حقوق الإنسان، ولكننا نتوقعها أن تتواصل."

دعوة الأمين العام لوقف الأعمال العدائية

مع انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين، دعا الأمين العام الجميع إلى الالتزام بالهدنة الأولمبية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2022 في بيجين.

وتدعو الهدنة الأوليمبية جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية طوال الفترة التي تنعقد فيها الألعاب.

ولدى سؤال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة عمّا إذا ردّت أي من الأطراف المتحاربة في العالم على هذا النداء، قال فرحان حق: "لم نحصل على أي إعلان عام من الأطراف المختلفة. كما تعلمون تم إطلاق الدعوة أمس بشكل خاص حول إثيوبيا، وعلى الرغم من أننا لم نحصل على ردود من أيّ من الأطراف هناك، نواصل الضغط باتجاه ذلك."

وقد وجّه الأمين العام يوم الثلاثاء "نداء بأقوى العبارات الممكنة" لجميع الأطراف في إثيوبيا من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.

وأضاف فرحان حق أن السيد غوتيريش قام بالاتصال للمتابعة مع مسؤولين منخرطين في العملية السلمية في إثيوبيا لمعرفة ما يمكن فعله للمضي قدما في هذا الأمر.