 

غينيا بيساو: الأمين العام يدعو إلى وقف فوري للقتال واحترام المؤسسات الديمقراطية

مواطنو غينيا بيساو يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية (من الأرشيف)
Uniogbis
مواطنو غينيا بيساو يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية (من الأرشيف)
1 شباط/فبراير 2022
السلم والأمن

أعرب الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلق عميق إزاء الأنباء التي تفيد بنشوب قتال عنيف في غينيا بيساو. 

ودعا السيد غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إلى وقف فوري للقتال والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بشأن الوضع في إثيوبيا، عقده اليوم الثلاثاء، سُئل الأمين العام بشأن الأنباء التي تفيد بوقوع انقلاب في غينيا بيساو، فأجاب قائلا إن "التفاصيل لا تزال غير معروفة".

ولكن مع ذلك، شدد الأمين العام على أن الانقلابات "غير مقبولة على الإطلاق". 

وأضاف قائلا: "إننا نشهد تضاعفا رهيبا في الانقلابات". 

ووجه السيد غوتيريش نداء قويا لعودة "الجنود إلى الثكنات" واستعادة النظام الدستوري بصورة كاملة في غينيا بيساو.
 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 