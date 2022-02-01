غينيا بيساو: الأمين العام يدعو إلى وقف فوري للقتال واحترام المؤسسات الديمقراطية

ودعا السيد غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إلى وقف فوري للقتال والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بشأن الوضع في إثيوبيا، عقده اليوم الثلاثاء، سُئل الأمين العام بشأن الأنباء التي تفيد بوقوع انقلاب في غينيا بيساو، فأجاب قائلا إن "التفاصيل لا تزال غير معروفة".

ولكن مع ذلك، شدد الأمين العام على أن الانقلابات "غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف قائلا: "إننا نشهد تضاعفا رهيبا في الانقلابات".

ووجه السيد غوتيريش نداء قويا لعودة "الجنود إلى الثكنات" واستعادة النظام الدستوري بصورة كاملة في غينيا بيساو.

