تسونامي تونغا: الأطفال كانوا يصرخون وكأن حربا اندلعت

بولين فايانجينا وزوجها وأطفالهما الأربعة الصغار، الذين يعيشون في تونغاتابو، الجزيرة الرئيسية في تونغا، كانوا يزورون جدتهم عندما ثار بركان هونغا تونغا هونغا هاباي.

وقالت بولين: "كان يوم سبت، كأي يوم آخر. وقد انتهينا لتونا من تناول السمك على العشاء وكنت أغسل الأطباق عندما نبحت الكلاب بدون توقف وكأنها كانت تحاول تحذيرنا من خطب ما.. كانت مصممة."

فجأة سمعوا أصوات انفجارات من البركان، كانت عالية وشديدة لدرجة أنه يمكن سماعها والشعور بها في فيجي على بُعد 800 كيلومتر.

بعد الانفجار الثاني، سُمع دويّ أعلى، لاحظت بولين تغيّرا غير مألوف في حركة المد. "كان يذهب ويجيء، في كل مرة ينحسر فيها المد، كان الشاطئ أكثر جفافا وجفافا، وارتفع مستوى سطح البحر."

"هروب باتجاه الجبل"

© UN Tonga

كان ذلك عندما صرخت "اركضوا نحو الجبل! نبّهنا جميع الجيران كي يفرّوا إلى أرض مرتفعة – كانت الأمواج والبركان صاخبين للغاية."

كما خمّنت بولين، كان تسونامي على وشك أن يضرب جزيرة مانغو. مثل البركان، انتشرت آثار تسونامي إلى ما بعد تونغا، حيث شعرت بالآثار مناطق مثل بيرو وكاليفورنيا في الولايات المتحدة.

حمل زوج بولين الأطفال الأربعة إلى الجبل، وعاد ليحمل جدتها البالغة من العمر 80 عاما أيضا.

ترانيم ليلية

بينما كانوا يجلسون تحت شجرة جوز هند، يشاهدون الرماد والصخور تتساقط من السماء، والأمواج العاتية تتكسر على الجزيرة، تم تدمير كل مبنى تقريبا، مما ترك السكان بدون مأوى.

احتمى كل من تبع بولين وعائلتها أعلى الجبل، بالقماش المشمع وجلسوا على الحصائر، واجتمعوا معا طوال الليل وغنّوا ترانيم بينما كان البركان يزمجر؛ والبرق يضيء السماء.

وقالت بولين: "لم نترك الجبل حتى صباح يوم الاثنين. نزلنا إلى جزيرة امّحت بالكامل. قمنا بالاستحمام في البحر، وبحثنا عن أي ملابس متبقية. في هذه اللحظة شعرنا بالامتنان أننا على قيد الحياة."

© Sia Angilau

تأثر جميع سكان تونغا