بعثة أونمها تعرب عن قلق بالغ إزاء الھجمات العسكریة في مدینة الحدیدة وتذكر الأطراف بالتزاماتھا تجاه المدنیین

وذكرت أونمھا، في بيان، أطراف الصراع بالوفاء بالتزاماتھا تجاه حمایة المدنیین، وذلك لتفادي التسبب بالمزید من الإصابات والخسائر في الأرواح والإضرار بالبنیة التحتیة والمباني العامة.

وحذرت البعثة الأممية من أن استمرار المواجھات العسكریة في الحدیدة قد یفضي إلى عواقب وخیمة تؤثر سلبا على حیاة المواطنين، نظرا إلى أھمیة موانئ الحدیدة التي لا تزال تمثل شریان حیاة بالنسبة لهؤلاء المواطنين.

وأشارت بعثة أونمها إلى أن فریقها المیداني يجري تقییما للوضع الحالي ویتقدم بأحر التعازي للأسر المكلومة.

الأمين العام @antonioguterres يعرب عن قلقه إزاء استمرار الغارات الجوية في #صنعاء و #الحديدة وأماكن أخرى في #اليمن خلال الأيام الماضية.



"أسفرت كل هذه الأعمال عن إصابات في صفوف المدنيين وألحقت الضرر بالبنية التحتية المدنية."https://t.co/02sxdQTh2f — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 20, 2022

الأمين العام يدعو إلى ضبط النفس

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن قلقه إزاء استمرار الغارات الجوية في صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الماضية.

وأشار، على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إلى حدوث "إصابات في صفوف المدنيين وضرر بالبنية التحتية المدنية"، من جراء هذه الغارات.

وجدد الأمين العام الدعوة لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، بالإضافة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ويأتي التصعيد بعد الهجوم الصاروخي وبطائرات مسيرة على مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) مسؤوليتها عنه.

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي

في بيان صدر اليوم الجمعة، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، تلك "الهجمات الإرهابية الشنيعة"، على مدينة أبو ظبي.

وأكد أعضاء المجلس من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة.

وحث البيان جميع الدول على التعاون، بشكل فعال، مع حكومة دولة الإمارات وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.