مجلس الأمن يدين "بأشد العبارات" الهجمات الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة

وأسفرت الهجمات، التي ارتكبها الحوثيون وأعلنوا مسؤوليتهم عنها، عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر اليوم الجمعة، عن خالص مواساتهم وتعازيهم لأسر ضحايا اعتداءات الحوثيين ولحكومتي الهند وباكستان، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

الأمم المتحدة تدين الهجمات التي استهدفت #أبو_ظبي



"أي هجوم غير مبرر يؤدي إلى قتل الأبرياء هو أمر مدان"



وحث كل من الأمين العام @antonioguterres ورئيس الجمعية العامة @UN_PGA على "ممارسة ضبط النفس ومنع أي تصعيد في ظل تصاعد التوترات في المنطقة"



-للمزيد👇https://t.co/6UZFOv7EX2 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 17, 2022

الأعمال الإرهابية غير مبررة

وأكد أعضاء المجلس من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة.

وحث البيان جميع الدول على التعاون، بشكل فعال، مع حكومة دولة الإمارات وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان ارتكابها وأيا كان مرتكبوها.

وجددوا التأكيد كذلك على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية.

