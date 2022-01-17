السودان: في أعقاب مقتل متظاهرين.. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف ضد المحتجين السلميين

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم، حيث ردّ على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق باستمرار المظاهرات في السودان وما تردد عن مقتل متظاهرين.

استمرارُ استخدام العنف والذخيرة الحية خلال تظاهرات اليوم هو أمرٌ غير مقبول. قُتِلَ ٧ أشخاص على الأقل وجُرِحَ العشرات.



يحب أن يتوقف هذا العنف. نُجددُ دعوة السلطات للتوقف عن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين وإجراء تحقيقات ذو مصداقية في مثل هذه الحالات. — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) January 17, 2022

وفي تغريدة على حسابها على تويتر، أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) أن استمرار استخدام العنف والذخيرة الحية خلال تظاهرات اليوم "أمر غير مقبول" وأشارت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجراح.

وقالت البعثة: "يجب أن يتوقف هذا العنف. نجدد دعوة السلطات للتوقف عن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين وإجراء تحقيقات ذات مصداقية."

وتأتي هذه التطورات مع استمرار المشاورات التي تيّسرها الأمم المتحدة بشأن عملية سياسية للسودان، وقال دوجاريك: "من المهم أن نرى جوا يفضي إلى المشاورات الجارية في الشارع وداخل القاعة. كما رأينا تقارير حول حوادث مقلقة في المستشفيات وغيرها من الأماكن."

وأضاف قائلا: "أدان المشاركون تصعيد العنف وشددوا على وجوب إنهاء العنف قبل أن يصبح الحوار مع الجيش ممكنا."

استمرار المشاورات بتيسير الأمم المتحدة

منذ إطلاقها في الثامن من كانون الثاني/يناير، استمرت المشاورات التي تيّسرها الأمم المتحدة بشأن العملية السياسية في السودان في إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "رحب جميع المشاركين بدور الأمم المتحدة في تسهيل المشاورات، مشيرين إلى أن توقيتها أمر حاسم حيث إن هناك حاجة إلى حل عاجل للأزمة الراهنة."

وبحسب يونيتامس، خلال الاجتماعات التي عُقدت حتى الآن، حثّ أصحاب المصلحة السودانيين بعثة الأمم المتحدة في السودان على توسيع نطاق المشاورات خارج الخرطوم وتنظيم جلسات مع الدوائر في جميع الولايات.

بيرتس يواصل المشاورات

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، يواصل مشاوراته مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة والجماعات النسائية والجماعات المسلحة خلال الأسبوع المقبل. ولا يزال يتلقى طلبات من مجموعات وكيانات أخرى مهتمة بالمساهمة في المشاورات.

وتهدف المشاورات إلى فهم وجهات النظر والمواقف المختلفة بشأن كيفية المضي قدما لتخطي الجمود السياسي الحالي وتطوير سبيل نحو الديمقراطية والسلام.

ووفقا ليونيتامس، طرح المشاركون في المشاورات الكثير من الاقتراحات العملية لدفع العملية قدما، وناقشوا في الوقت نفسه نطاق ومعايير العملية، بما في ذلك القضايا ذات الأولوية التي تتطلب معالجة فورية.