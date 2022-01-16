معلم مهم: مرفق كوفاكس يعلن تسليم مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19

وقالت المنظمة في بيان إن المرفق يقود، جنبا إلى جنب مع الشركاء، أكبر عملية شراء وإمداد للقاحات في التاريخ، حيث تم إيصال هذه اللقاحات إلى 144 دولة حتى الآن.

لكن العمل الذي تم إنجازه، من خلال هذا المعلم، هو مجرد تذكير بالعمل المتبقي، فاعتبارا من 13 كانون الثاني/يناير 2022، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم 36 دولة أقل من 10 في المائة من سكانها، فيما قامت 88 دولة بتطعيم أقل من 40 من سكانها.

وشكل احتكار اللقاحات في البلدان الغنية عقبة أمام طموح كوفاكس، وصاحب ذلك تفشيا كارثيا أدى إلى إغلاق الحدود وتوقف خطوط الإمداد. كما أدى عدم تقاسم التراخيص والتكنولوجيا والمعرفة من قبل شركات الأدوية إلى عدم استخدام القدرة التصنيعية.

ويعمل مرفق كوفاكس مع الحكومات والمصنعين والشركاء لضمان أنه عندما تتلقى البلدان اللقاحات، يمكنها نقلها إلى الناس بسرعة.

مع وجود لقاحات محدثة في طور الإعداد، قالت منظمة الصحة العالمية إن الوقت قد حان بالنسبة لجميع المواطنين لمطالبة الحكومات وشركات الأدوية بمشاركة الأدوات الصحية على مستوى العالم، ووضع حد لدورات الموت والدمار التي يسببها هذا المرض، والحد من المتغيرات الجديدة ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي.

يمثل مرفق كوفاكس ركيزة لمسرّع الإتاحة ACT، تسرّع وتيرة البحوث من أجل إيجاد لقاح فعال لفائدة جميع البلدان.

وفي الوقت نفسه، تدعم هذه الركيزة بناء قدرات التصنيع وشراء الإمدادات مسبقا.