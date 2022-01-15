تونغا: الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتقديم المساعدة في أعقاب موجات تسونامي نجمت عن ثوران بركاني

كما أعرب الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، صدر اليوم السبت، عن قلقه بشأن التحذيرات من موجات التسونامي التي صدرت في دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان والولايات المتحدة.

"تراقب مكاتب الأمم المتحدة في المحيط الهادئ الحالة عن كثب وهي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم إذا طُلب منها ذلك".

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للدول التي عرضت بالفعل دعمها.

وفقا للخدمات الجيولوجية في تونغا، اندلع بركان ضخم تحت الماء قبيل غروب يوم الجمعة، حيث ارتفعت أعمدة الدخان ووصلت إلى أكثر من 12 ميلا فوق مستوى سطح البحر.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالات الأرصاد الجوية المختلفة سحابة كبيرة من الرماد والبخار.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو عن اتساع الأضرار بسبب تعذر الاتصال حاليا في البلاد.