منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية والمرضى في السودان

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها تتابع بقلق بالغ الأزمة المتصاعدة في السودان والتي شملت الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها، وقد ارتكِب معظم هذه الهجمات ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتراوحت بين الاعتداء البدني والإعاقة والتفتيش العنيف، وما يتصل بذلك من تهديدات نفسية وترهيب بحسب الوكالة الأممية.

وفي بيان، قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مديرإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية : "هذه الهجمات، التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق الصحية، انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويجب وقفها على الفور."

ودعا إلى السماح للعاملين في مجال الرعاية، الذين أدوا قسما مهنيا أن ينقذوا حياة الآخرين، بالعمل دون خوف أو قلق على سلامتهم الشخصية أو سلامة مرضاهم.

وتابع يقول: "يتعين أن يكون المرضى، الذين يتلقون الرعاية الطبية في المرافق الصحية، قادرين على تلقّي العلاج في مكان آمن ومأمون."

مداهمات للمرافق الصحية واعتقالات للمرضى

وقد أبلغ أيضا عن حادثتين أغارت فيهما قوات عسكرية ودهمت مرافق الرعاية الصحية. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذه الأفعال يمكن أن تقيّد بشدة وصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وهو ما يمثل مشكلة خاصة في ضوء جائحة كـوفيد-19 المستمرة وغيرها من التهديدات المحدقة بالصحة العامة.

WHO

وأضاف د. المنظري يقول: "كما وردت تقارير عن اعتقال مرضى وعاملين في مجال الرعاية الصحية، فضلا عن وقوع إصابات في صفوف العاملين الصحيين واحتجازهم وتفتيشهم قسريا. وأدت هذه الأحداث إلى تعليق خدمات الطوارئ في بعض المرافق الصحية."

كما تدرك المنظمة عمليات اعتراض سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمرضى في محاولتهم لطلب السلامة. وفرّ المرضى والطواقم الطبية دون استكمال العلاج الطبي.

إدانة للهجمات على المرافق الطبية

شددت منظمة الصحة العالمية على إدانتها لجميع الهجمات ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين بها، بغض النظر عن الدافع أو السياق.

وأكد د. المنظري في البيان أنه بينما لا تزال جائحة كوفيد-19 تمثل تهديدا كبيرا، ويتعرض الناس أيضا لخطر الإصابة بأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والحصبة والتهاب الكبد، يتحتم على المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية مواصلة العمل دون عوائق.

يجب احترام قدسية الرعاية الصحية وسلامتها -- د. أحمد بن سالم المنظري

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لكل الأنشطة التي تعرّض حياة العاملين في الرعاية الصحية والمرضى للخطر، أو تعوق تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

وقال د. المنظري في ختام البيان: "يجب احترام قدسية الرعاية الصحية وسلامتها، التي لا تنفصم عن قدسية وسلامة العاملين والمرضى والمرافق، ويتعين تحييدها دائما حتى في سياق مسيّس للغاية."

يذكر أنه في عام 2021، سجّل السودان 26 حادثة اعتداء على الرعاية الصحية، منها أربع وفيات و38 إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى. ووقع معظم هذه الحوادث بسبب الاعتداءات المباشرة على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو نمط غير عادي بحسب منظمة الصحة العالمية مقارنة بالبلدان الأخرى التي تبلغ عن حوادث مماثلة.