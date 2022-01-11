مالي: مجلس الأمن يحذر من 'دوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار'

بدلاً من ذلك، أوضح كبير مسؤولي الأمم المتحدة في مالي، "ازداد انعدام الأمن، وتدهور الوضع الإنساني، وتسرب مزيد من الأطفال من المدارس وتأثرت البلاد بدوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار".

في الواقع، من المتوقع أن يحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في عام 2022 مقارنة بـ 1.3 مليون في عام 2021، وهو أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي تم تسجيله منذ عام 2014.

كما تضرر أكثر من نصف مليون طفل من إغلاق المدارس، الأمر الذي يعتقد المبعوث أنه يعرض "مستقبل البلاد للخطر".

على الرغم من هذه التحديات، قال السيد واين إن الوضع "كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير" بدون انخراط المجتمع الدولي، بما في ذلك نشر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في عام 2013.

وتسعى حكومة مالي إلى استعادة الاستقرار في أعقاب سلسلة من الانتكاسات منذ أوائل عام 2012، بما في ذلك الانقلاب العسكري الفاشل، وتجدد القتال بين القوات الحكومية ومتمردي الطوارق، واستيلاء المتطرفين الراديكاليين على أجزائها الشمالية.

في أعقاب موجة المحاولات والانقلابات العسكرية الأخيرة في #جمهورية_أفريقيا_الوسطى و #مالي و #السودان و #غينيا، مسؤول أممي رفيع يؤكد أن عودة الانقلابات العسكرية لا تنسجم مع تطلعات الشعوب

-جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن، تفاصيلها في هذا التقرير👇https://t.co/mvxOKg4gW6 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 11, 2022

مواجهة

كما أطلع الممثل الخاص المجلس على المواجهة الحالية بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواسECOWAS) والقيادة الانتقالية المالية التي يسيطر عليها الجيش.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قمة استثنائية وقررت أن الجدول الزمني المقترح للانتقال، والذي يستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات ونصف، "غير مقبول على الإطلاق".

وحث السلطات المالية على التركيز على العودة السريعة للنظام الدستوري، وقررت دعم العقوبات الفردية التي تم فرضها في 12 كانون الأول/ديسمبر وفرضت عقوبات إضافية.

وتشمل العقوبات الجديدة استدعاء السفراء من باماكو، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وتعليق جميع المعاملات التجارية والمالية (مع بعض الاستثناءات)، وتعليق المساعدة المالية، من بين أمور أخرى.

وردت مالي بالمثل باستدعاء سفرائها وإغلاق حدودها مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ومع ذلك، دعا الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، في خطاب إلى الأمة مساء الاثنين، إلى الوحدة والهدوء، مشيرا إلى أن مالي لا تزال منفتحة على الحوار.

وأوضح السيد واين أن دعم الانتقال هو جانب رئيسي من ولاية مينوسما، لذلك ستحاول البعثة إيجاد مخرج توافقي للتغلب على المأزق.

وقال: "إن الجمود الذي طال أمده سيجعل من الصعب جدا إيجاد مخرج توافقي، مع زيادة المصاعب للسكان وزيادة إضعاف قدرة الدولة"، محذرا من أن مثل هذا السيناريو سيكون له "عواقب بعيدة المدى على مالي وجيرانها".

إلى جانب الانتقال السياسي، يعتقد السيد واين أنه من الأهمية بمكان أيضا أن يولي المجلس العناية بتنفيذ اتفاق السلام وبتحقيق الاستقرار وسط الأمة المنقسمة، واصفا السلام والاستقرار بأنهما "لبنتان" لكي تصبح مالي سلمية ومستقرة.

© UNOCHA/Michele Cattani نازحات يحضرن الطعام في مخيم غير رسمي في باغوندي، مالي.

فرصة سانحة

بالعودة إلى شهر كانون الأول/ديسمبر، انتهت عملية المشاورات الوطنية، المعروفة باسم Assises nationales de la refondation ، بسلسلة من التوصيات الرئيسية، بما فيها مراجعة الدستور، وإنشاء مجلس الشيوخ، وتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، واللامركزية الإقليمية.

بالنسبة للسيد واين، فإن هذه المقترحات "توفر فرصة سانحة ينبغي على جميع أصحاب المصلحة البناء عليها للمضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام".

كما قدم الممثل الخاص تحديثا لأنشطة البعثة المتكاملة، مشيرا إلى أن عام 2021 شهد هجمات متطرفة أكثر من أي سنوات سابقة.

أنهت البعثة العام بأكبر عدد من الضحايا منذ 2013، بعد ارتفاع كبير في الهجمات التي استهدفت محاور رئيسية وقوافل ومعسكرات وقواعد عمليات مؤقتة.

في المجموع، قُتل 28 جنديا من قوات حفظ السلام، من بينهم سبعة من توغو في حادثة واحدة في كانون الأول/ديسمبر.

الوضع الإنساني

كما كان للنزاع أثر مدمر على المدنيين والحالة الإنسانية.

في 3 كانون الأول/ديسمبر على سبيل المثال، قُتل 32 مدنياً، من بينهم 26 امرأة وطفلاً، بالقرب من سونغهو عندما تعرضت حافلتهم لهجوم من قبل عناصر متطرفة.

في عام واحد فقط، ارتفع عدد النازحين داخليا من 216 ألفا إلى أكثر من 400 ألف.

في مثل هذه الظروف الصعبة، وصف السيد واين الاستجابة للنداء الإنساني بأنها "فاترة"، حيث تم تلقي 38 في المائة فقط من التمويل.

