الأمين العام يدين بشدة الهجمات المروعة التي وقعت في نيجيريا

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صدر اليوم الاثنين، تقدم السيد غوتيريش بأحر التعازي لأسر الضحايا.



وقد حث الأمين العام السلطات النيجيرية على "بذل قصارى جهدها لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة."



هذا وأكد الأمين العام من جديد "تضامن الأمم المتحدة ودعمها لحكومة وشعب نيجيريا في حربهما ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة."

