 

الأمين العام يدين بشدة الهجمات المروعة التي وقعت في نيجيريا

من الأرشيف: ساره، سبع سنوات، من بين النازحين داخليا الذين يعيشون في ران، ولاية بورنو، نيجيريا
UNOCHA/Yasmina Guerda
من الأرشيف: ساره، سبع سنوات، من بين النازحين داخليا الذين يعيشون في ران، ولاية بورنو، نيجيريا
10 كانون الثاني/يناير 2022
السلم والأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، "بشدة" الهجمات المروعة التي ارتكبت خلال عطلة نهاية الأسبوع في ولاية زامفارا النيجيرية والتي قتل خلالها عشرات المدنيين. 

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صدر اليوم الاثنين، تقدم السيد غوتيريش بأحر التعازي لأسر الضحايا.
  
وقد حث الأمين العام السلطات النيجيرية على "بذل قصارى جهدها لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة."
  
هذا وأكد الأمين العام من جديد "تضامن الأمم المتحدة ودعمها لحكومة وشعب نيجيريا في حربهما ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة."
 

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