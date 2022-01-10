في أعقاب حريق الليلة الماضية بمخيم كوكس بازار، وكالتان أمميتان تدعمان عائلات الروهينجا المتضررة

تم الإبلاغ عن الحريق قبل الساعة 5.00 مساءً، بالتوقيت المحلي. وقامت المنظمة الدولية للهجرة على الفور بتعبئة فرق الاستجابة لحماية اللاجئين وإعادة الوضع تحت السيطرة بالتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الإطفاء.

وبحسب منظمة الدولية للهجرة، فإن "سبب الحريق وأصله غير معروفين حتى الآن". وفي هذه المرحلة، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، على الرغم من ورود أنباء عن إصابة شخصين في الحريق.

وقال نصرت غزالي، المسؤول عن المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش إن المنظمة تنسق مع الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لضمان تزويد المتضررين بالغذاء والصحة والحماية والمياه والصرف الصحي واحتياجات النظافة. وأضاف أن "إصلاح / إعادة بناء المأوى والوصول إلى مرافق الطهي، هي أولويات قصوى حيث تسعى العائلات المتضررة إلى التعافي من الأضرار الناجمة عن الحريق".

وجبات ساخنة من برنامج الأغذية العالمي

من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه باشر بتقديم وجبات ساخنة اليوم إلى 2200 لاجئ تضرروا من الحريق الكبير الذي ألحق الضرر بما لا يقل عن 500 مأوى في المخيم 16 في مخيم كوتوبالونغ للاجئين.

وأعربت شيلا جروديم، كبيرة منسقي الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي ورئيسة المكتب في كوكس بازار، عن "حزن عميق لرؤية حجم الدمار في المخيم رقم 16"، مضيفة أنه "بفضل شراكاتنا مع المنظمات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة وتجار التجزئة والمطاعم المحلية، لدينا لحسن الحظ القدرة على تقديم الإغاثة الفورية لأولئك الذين فقدوا كل شيء، ونحشد كل الجهود للقيام بذلك."

نشب حريق مدمر في مركز لعلاج حالات الإصابة بكوفيد-19 في مخيم كوكس بازار، #بنغلاديش



ويأوي المخيم لاجئين فارين من #ميانمار



وتعمل الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة على استعادة بعض الحياة الطبيعية إلى المخيم@IOM_MENA

اقرأ 👇https://t.co/Qq2NmfUvUU — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 5, 2022

وفي أعقاب الحريق الذي وقع الليلة الماضية مباشرة، بدأ البرنامج وشريكه من المنظمات غير الحكومية الوطنية، مركز تكامل الموارد (RIC)، توزيع بسكويت مقوى على 328 أسرة أي حوالي 1600 شخص ممن فقدوا منازلهم أو معدات الطهي.

وابتداءً من اليوم الاثنين، يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع وجبات ساخنة مرتين يوميا على جميع العائلات التي لا توجد لديها وسيلة للطهي حتى يتم إصلاح الملاجئ واستعادة معدات الطهي، بما في ذلك غاز الطهي. وسيتم بعد ذلك إعادة دمج الأسر في برنامج المساعدة الغذائية العادي لبرنامج الأغذية العالمي.

القسائم الإلكترونية

توفر المساعدة الغذائية المنتظمة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في كوكس بازار لكل عائلة لاجئة في المخيمات قسيمة إلكترونية، يُضاف إليها بدل شهري قدره 12 دولارا أمريكيا للفرد في الشهر.

يمكن للاجئين شراء أطعمتهم المفضلة مباشرة من شبكة من 22 منفذاً في المخيمات يديرها تجار التجزئة البنغاليون.

تجدر الإشارة إلى أن موقع برنامج الأغذية العالمي لم يتضرر من جراء الحريق، مما سيسمح للعائلات المتضررة بالعودة إلى المنافذ بمجرد أن تتوافر لديها الوسائل للطهي.

مخاطر متزايدة في كوكس بازار

ويعد مخيم كوكس بازار أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، ويضم ما يقرب من 900 ألف لاجئ.

وهو عبارة عن ملاجئ متلاصقة مصنوعة من الخيزران والقماش المشمع، مما يجعل الحرائق واحدة من العديد من المخاطر التي تزيد من حالة الضعف الشديدة للاجئين.

وفي آذار/مارس 2021، احترق 10000 منزل ونزح ما لا يقل عن 45000 شخص. كما أثرت الفيضانات الموسمية الغزيرة في تموز/يوليو 2021 على 46000 لاجئ وتسببت في انهيارات أرضية مدمرة.